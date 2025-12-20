Югорский мальчик, чье желание исполнил президент, посетил Национальный центр
Пятилетний Тимур из Югры, чье желание снял с «Ёлки желаний» в Национальном центре президент России Владимир Путин, посетил экспозиции «Путешествие по России» и «Книга сказок».
«Мне понравилась выставка «Книга сказок», я побывал в волшебном гнезде, понравились снеговики, санки. Больше всего запомнилась Баба Яга, я ее немного испугался. Мне было интересно узнать о сказках регионов, — поделился впечатлениями юный югорчанин.
Он также посетил пространство возможностей, где встретился с председателем правления «Движения Первых», Героем РФ Артуром Орловым. В подарок мальчику вручили брендированную продукцию движения.
«Мне запомнился вчерашний день. Я разговаривал с президентом России Владимиром Владимировичем. Мы говорили о Новом годе и Москве. Вчера я был сотрудником ДПС, нас прокатили на полицейской машине. Мне очень понравилось», — сказал Тимур.
Напомним, шар-открытку с желанием Тимура глава государства снял с «Ёлки желаний» в Национальном центре «Россия» 3 декабря. Мальчик хотел попробовать себя в роли сотрудника ДПС.
Для исполнения мечты Тимур вместе с мамой Анастасией прилетел в Москву, побывал в здании Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД, посетил Музей Госавтоинспекции, а также прокатился на патрульном автомобиле и познакомился с работой инспекторов ДПС.
