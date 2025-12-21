Где на Урале чаще всего ищут жилье на новогодние праздники
По данным технологической платформы «Авито Путешествия», жители Уральского федерального округа заранее формируют новогодние маршруты и все активнее бронируют как городские квартиры, так и загородные дома. Интерес к отдыху в регионе растет: пользователи выбирают удобные локации, планируют поездки на несколько суток и комбинируют форматы размещения.
В среднем по Уральскому федеральному округу на новогодние праздники (31 декабря 2025 – 10 января 2026 года) пользователи забронировали в 2,5 раза больше посуточных квартир и почти в 2 раза больше загородных домов, чем год назад. В Тюмени – на 20,5% больше посуточных квартир и на 56% загородных домов, чем в прошлом году.
В среднем по округу стоимость аренды квартир практически не изменилась — от 3 470 до 3 515 рублей за ночь. А вот загородные дома подорожали на 17%: с 11 826 до 13 924 рублей.
Бронирования квартир
По количеству бронирований квартир лидируют Екатеринбург, Тюмень и Челябинск, а также Сургут, Ханты-Мансийск и Миасс. При этом наиболее заметная динамика относительно прошлого года отмечается в Нижнем Тагиле (рост в 3,4 раза), Нижневартовске, Новом Уренгое и Сургуте (в 3,2 раза в каждом), Ханты-Мансийске (в 2,1 раза), Екатеринбурге (в 2,5 раза) и Магнитогорске (в 2,4 раза).
Чаще всего пользователи бронируют жилье на трое суток. В квартирах обычно планируют отдых втроем.
Бронирования загородных домов
Загородные дома жители и гости региона чаще бронируют в Магнитогорске, Миассе, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске и Черноисточинске. Самый высокий рост спроса наблюдается в Дегтярске (в 3,6 раза), Среднеуральске и Сургуте (в 3,3 раза в каждом), Верхней Пышме и Челябинске (в 3 раза), Чебаркуле (в 2,9 раза) и Черноисточинске (в 2,7 раза).
Чаще всего пользователи бронируют дома на трое суток. Загородные дома выбирают компаниями примерно из шести человек.