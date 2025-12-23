Журналистам национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» увеличат надбавку за знание родных языков до 80%
Сегодня на заседании Думы Югры депутаты единогласно одобрили законопроект об увеличении надбавки за знание родных языков до 80% журналистам объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос».
Председатель окружной Думы Борис Хохряков отметил:
– Это решение принято для того, чтобы привлечь в редакции профессиональные кадры, которые владеют языками коренных малочисленных народов Севера, и чтобы они имели достойную оплату за свою работу.
Отметим, данный вопрос ранее рассматривался на заседании Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Думы Югры. Депутаты Ассамблеи рекомендовали проработать вопрос о совершенствовании системы оплаты труда сотрудникам бюджетного учреждения автономного округа «Объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос». В частности, проектом закона предлагалось увеличить размер государственной поддержки с 25 до 80%.
На заседании Думы выступил директор Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Кирилл Харитонов о проекте закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № ПЗ-7/0117 «О внесении изменения в статью 11 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О поддержке средств массовой информации, издаваемых (выпускаемых) на языках коренных малочисленных народов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». Изменение касалось системы оплаты труда журналистов национальных СМИ.
Депутаты единогласно поддержали законопроект.
Данная инициатива позволит пополнить редакцию молодыми кадрами со знанием родных языков. Сегодня в век цифровизации объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» играет огромную роль в сохранении хантыйского и мансийского языков. Журналисты мансийской газеты «Луима сэрипос» участвовали в работе по созданию корпуса мансийского языка. С 1 января 2026 года начнётся работа по созданию подобного корпуса и для хантыйского языка.
Людмила Гурьева