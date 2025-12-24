2026 год объявлен Годом молодой семьи в Югре
На ежегодном Послании губернатор Югры Руслан Кухарук объявил, что следующий год в регионе будет посвящён поддержке молодых семей.
«Рождение человека, его становление и формирование его будущего идёт из семьи. И именно молодые семьи нуждаются в нашей особой поддержке. Поэтому предлагаю объявить будущий 2026 год Годом молодой семьи», - заявил глава региона.
Он поручил заместителям губернатора Павлу Тараканову и Всеволоду Кольцову совместно с профильными департаментами разработать план мероприятий на этот год.
Югра остаётся одним из лидеров по приросту населения в стране. За последние пять лет число многодетных семей в округе увеличилось на 11,5 тысячи. Более половины всех мер социальной поддержки в регионе направлены именно на семьи с детьми.
В частности, с 1 января 2026 года начнёт действовать Югорский семейный капитал для студенческих семей после рождения первенца. Право на получение капитала сохраняется и при рождении последующих детей.
Источник: РИЦ «Югра»