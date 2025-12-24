Отделение СФР по Югре досрочно выплатит детские пособия и пенсии в связи с новогодними праздниками
В связи с новогодними праздниками жители Югры, которым детские пособия и пенсии поступают на счета в банках, получат их досрочно.
Как сообщают в Отделении Социального фонда России по Югре, 25 декабря 2025 года через банки поступит:
– единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
– пособие по беременности и родам;
– пособие на ребенка военнослужащего по призыву/ мобилизованного;
– пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим и не работающим родителям.
26 декабря через банки поступит ежемесячная выплата из средств материнского капитала.
Важно! Зачисление выплат в банках происходит в течение всего дня. Если денежные средства не поступили утром, нужно дождаться перечисления до конца дня.
Если дата выплаты пенсии приходится на 5 или 10 января, то деньги выплатят заблаговременно 26 декабря 2025 года. Остальным гражданам, получающим пенсию через банки, средства будут выплачены в обычном режиме в течение января в установленные им даты доставки — 16 и 22 января 2026 года.
Если выплаты приходят по почте, то пособия и пенсии в праздничные и выходные дни пройдут в соответствии с утвержденным графиком.
Следующее перечисление пособий родителям, получившим выплату за декабрь досрочно, будет произведено по стандартному графику за январь в феврале 2026 года.
«Пенсия, которая поступит на счета в банках в конце декабря — это не дополнительная пенсия, а выплата пенсии за январь досрочно. В связи с этим стоит учесть, что следующая выплата пенсии будет в феврале в обычные сроки», - обращают внимание в Отделении СФР по Югре.