В столице Югры открылась «Резиденция Ёлки»
С 27 декабря по 6 января в культурно-выставочном центре «Югра-Экспо» будет работать «Резиденция Ёлки». Здесь дети и их родители могут посетить множество увлекательных мероприятий.
На протяжении всей работы «Резиденции» дети смогут узнать больше о разных профессиях в сказочном «Городе профессий». Здесь также пройдут интерактивные мастер-классы, которые заинтересуют каждого ребенка.
Кроме того, в программе: VR-зона, веревочный городок, ярмарка мастеров, киногостиная и многое другое.
Завтра состоится танцевально-развлекательная программа «Дискотека цвета снега», послезавтра — культурно-развлекательная программа «Новый год с первыми». 2 и 3 января пройдут квартирники, 4 января — фестиваль детской новогодней гастрономии «Югренки». На следующий день состоится стендап «Шутим по-новогоднему», а в последний день — творческие выступления молодых артистов «Открытая сцена».
Ханты-Мансийск встречает Новый год в статусе Новогодней столицы Сибири. Помимо мероприятий в «Югра-Экспо», жители и гости города могут посетить фестиваль «Экстремальная зима», фестиваль «Чумовая улица» в Археопарке и спа-фестиваль в «Чугасовских банях».
Власти Югры позаботились о комфорте туристов: по городу появилась удобная навигация к главным площадкам, а в транспорте и торговых центрах размещена информация о событиях.
С полной программой мероприятий можно ознакомиться в сообществе «Ханты-Мансийск — Новогодняя столица Сибири».