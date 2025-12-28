Руслан Кухарук посетил открывшийся накануне музей «Барсова гора»
Сегодня губернатор Югры Руслан Кухарук посетил с рабочим визитом Сургутский район. В этом году в муниципалитете появились новые объекты социальной инфраструктуры, в том числе при поддержке компаний «ЛУКОЙЛ» и «Роснефть». В ходе поездки руководитель автономного округа посетил их вместе с главой муниципалитета Андреем Трубецким и командой правительства Югры.
Так, в Сургутском районе накануне ввели в эксплуатацию туристическо-музейный комплекс «Барсова гора». Объект находится рядом с туристической тропой «ЧелоВечность» – маршрут протяженностью несколько километров включает 46 туристических объектов.
«Это часть масштабного проекта по благоустройству урочища, территория которого является объектом исторического и культурного наследия. Новый музей создает смысловое ядро всего комплекса вместе с тропой «ЧелоВечность». Для посетителей здесь открыты два экспозиционных зала, а для сохранения наследия оборудованы шесть фондохранилищ, археологическая лаборатория, реставрационная мастерская и архив», — подчеркнул Руслан Кухарук.
Комплекс адаптирован для людей с ОВЗ.
Как заметила заместитель губернатора Югры Елена Майер, комплекс станет настоящим культурным кластером, где традиционная археология соседствует с современными технологиями. В двух выставочных залах представят как древние артефакты, так и интерактивные экспозиции с лэд-экранами, рассказывающие о современной истории этого места.