Каждый четвертый россиянин считает важным дарить ребенку «Родную игрушку»
В декабре 2025 года Российское общество «Знание» провело исследование, посвященное новогодним подаркам и выбору игрушек. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет и старше, проживающих в 79 регионах страны.
Исследование показало, что подавляющее большинство россиян планируют дарить подарки детям на Новый год. При этом ожидания детей в представлении взрослых и планы самих взрослых на подарки различаются. По мнению россиян в возрасте от 18 лет и старше, современные дети больше всего были бы рады получить в подарок гаджеты и электронные устройства (59%), деньги (31%) и сладкие подарки (19%). Однако сами взрослые чаще планируют дарить сладкие подарки (34%), деньги (27%) и творческие наборы для рисования и лепки (17%). Книги россияне планируют дарить в четыре раза чаще, чем, по их мнению, хотели бы получить сами дети (12% против 3%).
Выбирая игрушку в подарок, россияне в первую очередь ориентируются на то, чтобы она нравилась самому ребенку — этот критерий назвали 41% опрошенных. Также важны развивающий характер игрушки (29%), её безопасность (26%) и качество материалов (25%). Почти половине россиян (47%) в целом важно, чтобы игрушка, которую они планируют подарить, была произведена в России. Особенно значим этот фактор для женщин, представителей старшего поколения и жителей сельской местности.
А 47% опрошенных считают, что в российских магазинах и на маркетплейсах скорее недостаточно игрушек, созданных в традициях российской культуры и истории. Это мнение чаще разделяют россияне с детьми и респонденты в возрасте 35–54 лет. Респондентам также задали вопрос о восприятии одного из самых узнаваемых персонажей отечественной культуры — Чебурашки. Согласно результатам исследования, более половины россиян (53%) считают, что Чебурашку можно отнести к русской культурной традиции. Опрос выявил и альтернативные точки зрения: 11% респондентов назвали его марокканцем, 7% — евреем, 6% — кубинцем, еще 2% — испанцем. Каждый седьмой затруднился с ответом.
Отдельный блок исследования был посвящён осведомлённости о конкурсе «Родная игрушка», который проводит Российское общество «Знание» совместно с Движением Первых. О конкурсе слышали 16% россиян. Среди них почти трети опрошенных (28%) важно, чтобы игрушка, которую они будут дарить ребёнку, являлась победителем конкурса «Родная игрушка». Наибольшее значение этот критерий имеет для россиян старшего возраста и жителей сельской местности.
Полученные данные показывают, что при выборе новогодних подарков россияне всё чаще обращают внимание не только на привлекательность игрушки для ребенка, но и на её развивающий потенциал, безопасность, качество и производителя. Эти запросы находят отражение в задачах конкурса «Родная игрушка»: он направлен на поддержку отечественных производителей, развитие индустрии детских товаров и популяризацию игрушек, основанных на традиционных культурных ценностях.