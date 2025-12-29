Югорчан приглашают на спортивный «Забег обещаний»
Жителей автономного округа ждет яркое спортивное событие в самом начале 2026 года. 1 января в 12:00 в Югре пройдет массовый «Забег обещаний». Участникам предстоит преодолеть символичную дистанцию в 2026 метров, посвятив ее новым целям и личным победам.
Традиционно к акции активно подключаются крупнейшие города региона. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске первый день года начнется со спортивного старта. Например, в Сургуте сотни горожан ежегодно собираются в парке «За Саймой», а в Нижневартовске массовый забег проходит вокруг Комсомольского озера. Столица округа в этом году встретит участников на Лыжной базе Федерации лыжных гонок Югры, расположенной в «Долине ручьев».
Напомним, что в прошлом году губернатор Руслан Кухарук вместе с известными спортсменами, командой правительства и простыми югорчанами пробежал 2025 метров в рамках «Забега обещаний». Тогда глава региона дал слово установить в Ханты-Мансийске стелу «Город трудовой доблести» к 80-летию Великой Победы. Это обещание было выполнено. Мемориал, посвященный подвигу тружеников тыла, открыли 10 декабря 2025 года. Его разместили на историческом месте, где в военные годы работал кирпичный завод для нужд фронта.
«Эта стела — символ труда наших земляков, символ героизма и мужества, символ вклада жителей Югры в приближение Великой Победы. В первые дни Великой Отечественной войны все производство нашего государства было переведено на военные рельсы. И Ханты-Мансийск, наш округ, стал надежным тылом защиты для наших участников фронта, который откинул фашизм до самого логова», — отметил Руслан Кухарук на церемонии открытия.
Местом сбора участников новогоднего забега определена Лыжная база Федерации лыжных гонок Югры по адресу: улица Патриса Лумумбы, 4. Организаторы приглашают всех желающих начать 2026 год с полезной традиции и личного спортивного обещания.