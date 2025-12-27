Директор департамента культуры Югры воплотит мечту юной жительницы региона
Маргарита Козлова, руководитель департамента культуры Югры, приняла участие во всероссийской акции «Ёлка желаний». Она исполнит мечту шестилетней Илоны Гущиной из Лангепаса, которая верит в чудеса и хочет получить подарок-сюрприз. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.
«Новый год — тёплый семейный праздник, наполненный любовью, радостью и ожиданием чудес. Илона, мы не знакомы, но мне кажется, что ты творческий и талантливый ребенок, поэтому наш подарок будет одновременно творческий и полезный. Уже совсем скоро твоё желание обязательно будет исполнено», — отметила Маргарита Козлова.
«Елка желаний» — всероссийская благотворительная акция. Цель которой исполнить новогодние мечты детей и пожилых людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Проект начался в 2018 году и охватывает всю страну. Исполнителями в этой акции становятся чиновники, депутаты и обычные люди, готовые помочь.
Недавно мы сообщали, что губернатор Югры стал новогодним волшебником в Москве и исполнит три желания.