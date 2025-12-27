Руслан Кухарук поздравил спасателей Югры с профессиональным праздником
Ежегодно в России 27 декабря отмечают День спасателя — профессиональный праздник сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и спасателей-добровольцев.
Дата связана с днём учреждения в 1990 году Российского корпуса спасателей — первой в РСФСР централизованной структуры, задача которой — реагировать на стихийные бедствия и техногенные аварии.
«Профессия спасателя — это больше, чем просто работа. Это настоящее призвание, требующее исключительной силы духа, отваги и невероятной выдержки», — отметил в своем поздравлении спасателям Югры глава региона Руслан Кухарук, подчеркнув, что этот год для МЧС России особенный: сотрудники и ветераны празднуют 35-летие ведомства.
Губернатор Югры от имени всех жителей Ханты-Мансийского автономного округа поблагодарил спасателей за мужество и героизм, за сотни спасенных жизней, пожелав крепкого здоровья и успехов на службе.
«Пусть каждый рабочий день заканчивается благополучно, а дома вас всегда ждут тепло и любовь близких!» — обратился к спасателям Руслан Кухарук.
Сегодня спасателей поздравил Президент России Владимир Путин. В видеообращении российский лидер подчеркнул, что по ряду ключевых направлений отечественные спасательные структуры — лучшие во всем мире: российские спасатели провели более 600 операций за рубежом и спасли сотни тысяч соотечественников на родине.