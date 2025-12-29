Итоги работы плавучей поликлиники «Николай Пирогов»
26 декабря в РИЦ «Югра» Ханты-Мансийска состоялась пресс-конференция с главным врачом «Югорского центра профессиональной патологии», депутатом Думы Югры Николаем Ташлановым. Он рассказал об итогах навигации плавполиклиники «Николай Пирогов» и об экспедициях мобильных медицинских комплексов консультативно-диагностической передвижной поликлиники, оказывавших медико-санитарную и специализированную помощь жителям отдалённых и труднодоступных населённых пунктов Югры.
По словам Николая Ташланова, в этом году плавполиклинику «Николай Пирогов» и консультативно-диагностическую передвижную поликлинику посетили около 23 000 человек, среди которых более 4 000 из труднодоступных территорий округа, в основном, это коренные малочисленные народы Севера. Общее количество посещений составило более 47 000, было проведено 89 тысяч лабораторных исследований.
Очень востребована в последнее время и функциональная диагностика. Есть большой прирост по эндоскопическим исследованиям. За весь период посетили 114 населённых пунктов, из них только теплоходом «Николай Пирогов» врачи побывали в 23 поселениях, а в 27 – смогли проехать по зимнику на машинах. Практически всё по плану удалось выполнить.
По мнению Николая Ташланова, сегодня уже востребованными являются все медицинские специалисты. В округе в 59 удалённых населённых пунктах есть только фельдшеры, есть потребность в терапевтах. Особенно на периферии нужны кардиологи, эндокринологи и многие другие специалисты. Жители чаще всего обращаются с сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями. Врачи много внимания уделяют диагностике онкологических заболеваний, более 1 500 человек были направлены на дополнительное врачебное обследование, а ещё 50 жителей были экстренно госпитализированы. Кроме этого, в этом году семь раз вылетала санитарная авиация.
Заканчивая беседу, Николай Ташланов отметил, что в следующем 2026 году начнёт работу новая просторная плавучая поликлиника «Святитель Лука», где пациентам будут оказывать самый широкий спектр медицинских услуг. Но и плавполиклиника «Николай Пирогов» после капитального ремонта продолжит свою работу.
Владимир Енов