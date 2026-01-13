125 студентов из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры прошли в заключительный этап олимпиады «Я – профессионал»
По итогам отборочного этапа IX сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», 125 студентов из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры успешно справились с заданиями и продолжат борьбу за победу в финале. Всего до заключительного этапа дошли 29 219 человек со всей страны.
В ходе отборочного этапа участники проверяли свои знания по 70 направлениям. Каждый студент мог выбрать неограниченное количество дисциплин вне зависимости от своего направления подготовки.
«Успех студентов из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры доказывает: качественная подготовка и амбициозная молодежь есть в каждом населенном пункте нашей страны. Для нас важно, чтобы мотивированные участники, независимо от места учебы, получили шанс проявить себя и построить успешную карьеру, и в IX сезоне олимпиады 125 обучающихся девяти вузов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры откроют для себя широкий спектр возможностей для роста и развития. Желаю успехов!» – поделился генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Заключительный этап стартует в феврале 2026 года. Дипломанты получат льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру, а медалисты – денежные премии до 300 тысяч рублей.
«36 студентов Нижневартовского государственного университета вышли в заключительный этап. Вуз стал лидером в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Также активно проявили себя обучающиеся Сургутского государственного педагогического университета (29), Югорского государственного университета (15) и Когалымского филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета (15), а самыми востребованными дисциплинами в регионе стали «Нефтегазовое дело», «Психология», «Социология», – отметила руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Валерия Касамара.
Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» – это проект Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России.