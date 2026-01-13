Тамара Мерова в числе победителей конкурса «Журналист года –2025»
Редактор газеты «Луима сэрипос» («Северная заря»)Тамара Мерова была отмечена в номинации «Родное слово» за лучший материал социальной направленности на языках коренных малочисленных народов Севера, опубликованный в печатных изданиях.
Церемония чествования лучших журналистов состоялась 13 января в рамках празднования Дня российской печати.
Губернатор Югры Руслан Кухарук лично наградил представителей региональной прессы.
Приветствуя представителей медиасообщества, глава региона подчеркнул важность работы журналистов и значимость творческого конкурса: «Добрый день, дорогие друзья! Рад всех приветствовать на торжественной церемонии подведения итогов ежегодного конкурса «Журналист года Югры». Мероприятие проходит в нашем регионе уже 19 лет, и символично, что мы подводим его итоги, награждаем победителей именно в День российской печати – праздник, который сегодня объединяет представителей средств массовой информации. И я с удовольствием поздравляю вас от жителей нашего округа с профессиональным праздником.
Приятно, что от года к году сохраняется и растёт интерес к конкурсу, расширяется круг участников, увеличивается число заявок – в этом году их более тысячи.
Вы формируете информационную повестку и задаёте тон развития нашего региона. Без вас мы не смогли бы рассказать жителям Югры и всей страны о наших достижениях и актуальных вопросах. Вы подсвечиваете проблемы и предложения людей, превращая частный вопрос в повестку для органов власти. Особенно ценю, что в конкурсе участвуют и представители пресс-служб муниципалитетов. Вы – часть единой команды, работающей на благо региона и страны. Сегодня с удовольствием вручу награды. Уверен, они нашли своих героев», – сказал Руслан Кухарук.
Главная награда конкурса, звание «Журналист года Югры – 2025», присуждена Светлане Круковской, корреспонденту ГТРК «Югория». В числе других победителей – Максим Щербаков в номинации «Телевидение», Марина Мануйлова в номинации «Радио», Карина Дроздецкая в номинации «Интернет-СМИ» и Галина Батищева в номинации «Печатные издания».
Отметим, что ежегодный творческий конкурс «Журналист года» организуется правительством Югры совместно с департаментом внутренней политики округа. В 2025 году в нём приняли участие 331 специалист медиаиндустрии, среди которых представители районных и городских СМИ, студенты профильных учебных заведений, сотрудники пресс-служб глав муниципалитетов.
Всего было зарегистрировано 1 043 конкурсные работы, из которых эксперты выбрали 32 лучших материала по 26 тематическим номинациям.
Людмила Теткина