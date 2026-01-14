Спортсменов из Югры приглашают на III Международный турнир по кёкусин-кан каратэ «Кубок наций»
С 28 февраля по 1 марта 2026 года в Москве пройдет III Международный турнир по кёкусин-кан каратэ «Кубок наций», организованный Союзом промышленников и предпринимателей «Иволга» и Клубом каратэ киокусинкай «Подольск-Додзё». Соревнования объединят более 1500 спортсменов из более чем 30 стран, включая страны БРИКС, и 50 регионов России, в том числе из Донбасса и Новороссии. Турнир станет не только спортивной ареной, но и площадкой для инициатив, направленных на развитие детско-юношеского спорта в стране. Чтобы стать частью одного из крупнейших международных событий, спортсменам и зрителям необходимо пройти обязательную регистрацию, которая доступна по ссылке и будет открыта до 26 февраля 15:00 по московскому времени.
Международные соревнования по кёкусин-кан каратэ «Кубок Наций» – это крупнейшие ежегодные состязания, проводимые в России. С 2025 года турнир включен в единый календарный план Министерства спорта Российской Федерации и входит в перечень соревнований, по итогам которых присваиваются высшие спортивные звания. Так, по результатам «Кубка Наций 2025» 20 спортсменов выполнили норматив мастера спорта РФ, а 8 – мастера спорта международного класса.
«С каждым годом мы как соорганизаторы работаем над тем, чтобы уровень «Кубка Наций» возрастал, привлекая всё больше участников из регионов России и зарубежных стран. В 2026 году турнир пройдет в Баскет холле на территории парка «Москворецкий», а трансляция турнира будет одновременно проводиться на 6 татами. Наша задача создать безопасное пространство для развития детско-юношеского спорта, дать ребятам возможность обменяться бесценным международным опытом и стать частью крупнейших спортивных состязаний, доказав высокий уровень российского спорта», – рассказал Заместитель председателя Союза промышленников и предпринимателей «Иволга», партнер Холдинга «Строительный Альянс» Артем Петрухин.
Соревнования пройдут в два дня в группе дисциплин кёкусин-кан: в первый день поединков встретятся юноши и девушки в возрасте 12-15 лет и юниоры 16-17 лет, во второй – мужчины и женщины старше 18-ти лет всех весовых категорий. Тем временем зрителей ожидает яркая и насыщенная программа с участием звезд спорта и эстрады, блогеров, а также участники соревнований смогут попытать удачу в лотерее, где будут разыграны ценные призы. Перед финальными поединками состоится торжественный вынос флагов стран-участниц.
Руководитель клуба «Подольск-Додзё» и соорганизатор турнира «Кубок наций» Максим Аборин рассказал о пути спортсменов и их подготовке: «Сегодня в клубе тренируются более тысячи юношей и девушек разных возрастов под руководством опытных наставников. За годы упорной работы нам удалось воспитать не просто сильных бойцов, а настоящих профессионалов – чемпионов мира и России, мастеров спорта, в том числе международного класса. Но главное для нас – не титулы и медали. В первую очередь мы формируем ценности и характер, воспитываем достойных людей, которые с честью представляют свою страну на международных аренах. Турнир «Кубок наций» ежегодно объединяет спортсменов из разных стран и регионов России, вновь и вновь доказывая, что у спорта нет границ. Размах соревнований постоянно растет, и в 2026 году на «Кубке Наций» мы ожидаем представителей из более чем 30 стран, но неизменными остаются наши общие принципы – уважение, сила духа и стремление к развитию», – поделился руководитель клуба «Подольск-Додзё» и соорганизатор турнира «Кубок наций» Максим Аборин.
Чтобы провести выходные ярко и насыщенно и стать частью одного из крупнейших международных спортивных событий, спортсменам и зрителям необходимо пройти обязательную регистрацию, которая доступна по ссылке и будет открыта до 26 февраля 15:00 по московскому времени. После регистрации каждому посетителю будет направлен электронный билет, который необходимо предъявить на входе в распечатанном или электронном виде.