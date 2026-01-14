Открывайте литературный клуб и постигайте мир писателей русской классики
Российское общество «Знание» открывает год продолжением масштабной работы в рамках федерального проекта «Чтецкие программы», реализуемого по поручению Президента Российской Федерации совместно с Министерством просвещения РФ. Проект, создающий единую сеть литературных клубов для популяризации чтения среди молодёжи, успешно стартовал в 2025 году.
По словам генерального директора Общества «Знание» Максима Древаля, если в год запуска в проекте зарегистрировалось более 5500 клубов по всей стране, то ключевой задачей на 2026 год является масштабирование сети до 10 000 активных клубов, чтобы вовлечь как можно больше детей и подростков.
Отметим, что открыть мир русской классики и зарегистрировать свой литературный клуб можно на сайте Российского общества «Знание».
Особым стимулом для участников становится система всероссийского рейтинга, благодаря которой самые активные литературные клубы получают возможность живого общения с выдающимися деятелями культуры. Так, осенью 2025 года с школьниками встречались такие спикеры, как Олег Рой, Дарья Донцова, Александр Олешко, Михаил Мамаев, Егор Бероев, Мария Кожевникова, Валерия Ланская, Александр Самойленко, Михаил Башкатов, Татьяна Шитова и многие другие. В рамках более 80 выступлений они не только делились личным читательским опытом, но и проводили мастер-классы, обсуждая силу слова и важность отечественной классики. Также проходили федеральные онлайн-трансляции с участием Сергея Безрукова, Олега Роя, Андрея Анисимова и Сергея Минаева.
Отдельным значимым призом для лидеров рейтинга декабря 2025 года стал доступ на эксклюзивный закрытый курс «Секреты спикера» от лектора Общества «Знание» тренера публичных выступлений Нины Зверевой на платформе Знание.Академия. Этот курс предоставил кураторам профессиональные инструменты для проведения еще более увлекательных и уверенных занятий.
В этом году Российское общество «Знание» для победителей ежемесячного рейтинга запланировало более 200 встреч с топовыми спикерами, а 25 самых активных клубов по итогам полугодий получат специальную брендированную продукцию, включая шкафы для обмена книгами, наборы художественной литературы, а для кураторов — свитшоты и термокружки.
Кроме того, участников проекта в 2026 года ждут четыре федеральные онлайн-трансляции с известными спикерами на актуальные литературные темы и столько же совместных литературных викторин с проектом Знание.Игра, победители которых получат памятные призы. Летом проект интегрируется в программы всероссийских детских лагерей, где ребята смогут участвовать в играх по отечественной литературе.
Уже в феврале 200 лучших кураторов примут участие в стратегическом семинаре в Центре знаний «Машук», где вместе с экспертами определят дальнейшую траекторию развития проекта. Дополнительная образовательная программа для кураторов также будет включать ежемесячные вебинары с ведущими психологами, профессорами ведущих университетов и популярными учителями — победителями профессиональных конкурсов.
Напомним, что инициатива осуществляется по поручению Президента Российской Федерации по итогам Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации. Организатором выступает Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Театрального института имени Бориса Щукина.