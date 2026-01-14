В Югре увеличили финансирование региональных госпрограмм по здравоохранению, спорту, экономике и промышленности
В Югре внесли изменения в региональные государственные программы. Такое решение приняли на первом в этом году заседании правительства автономного округа. Оно прошло под председательством губернатора Руслана Кухарука.
«Отдельно акцентировал внимание коллег на важности командной работы – как ключевого фактора успешного решения стоящих перед нами задач, в том числе достижения целевых показателей национальных проектов. Часть решений, принятых сегодня на заседании, связаны с внесением изменений в государственные программы автономного округа», – отметил глава региона.
В рамках изменений увеличен объем финансирования региональных госпрограмм до 2030 года, а также скорректирована структура и целевые показатели по следующим направлениям: «Современное здравоохранение» – на 47,6 миллиардов рублей; «Развитие экономического потенциала» – на 9,8 миллиардов; «Развитие физической культуры и спорта» – на 3,6 миллиарда; «Развитие промышленности и туризма» – на 1,6 миллиарда.
Также губернатор Югры Руслан Кухарук поблагодарил сотрудников экстренных и коммунальных служб за профессиональную и оперативную работу во время новогодних каникул. Профильные заместители губернатора доложили об инцидентах в информационном пространстве, в сфере ЖКХ, а также о чрезвычайных ситуациях – пожарах и ДТП.
«Благодаря профессионализму и оперативности экстренных служб все возникающие инциденты были устранены в кратчайшие сроки и без серьезных последствий», – отметил руководитель автономного округа.