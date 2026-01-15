В Югре стартует Первенство по биатлону, посвященное памяти кавалера ордена Мужества Виктора Николаева
В рамках торжественных мероприятий, приуроченных к 215-й годовщине создания войск правопорядка и 10-летию Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 16 января 2025 года в 12:00 на территории Центра зимних видов спорта им. А.В. Филипенко (г. Ханты-Мансийск, ул. Спортивная, 24) состоится торжественная церемония открытия Первенства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по биатлону среди юношей и девушек 17-18 лет, посвященного памяти сотрудника ОМОН «Стерх» – кавалера ордена Мужества, мастера спорта России по биатлону сержанта полиции Виктора Николаева, погибшего при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции.
Участники соревнований — спортсмены из гг. Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нефтеюганска, Урая, Нягани, Сургутского, Кондинского и Октябрьского районов.
В рамках мероприятия будет организован пресс-подход для представителей СМИ с участием Веры Николаевны Николаевой — мамы Виктора Николаева, руководства Управления Росгвардии по ХМАО – Югре и АУ «ЮграМегаСпорт».
Также сотрудники ОМОН «Стерх» развернут выставку экспонатов из района проведения специальной военной операции и представят КАМАЗ (автомобиль транспортировки нарядов ОМОН Росгвардии), на котором бойцы отряда выполняли служебно-боевые задачи в зоне СВО и вблизи которого ночью, 7 марта 2022 года, охраняя личный состав, расположившийся в транспорте, трагически погиб Виктор Николаев. Сослуживцы Виктора расскажут гостям и участникам соревнований о том, как разворачивались события в ту роковую ночь.
Старты пройдут 17 января в 11:00 (гонка-юноши), 14:00 (гонка-девушки) и 18 января в 11:00 (спринт-юноши), 14:00 (спринт-девушки).
Торжественная церемония закрытия и награждения победителей соревнований состоится 18 января в 16:00 в медиа-центре (2 этаж).