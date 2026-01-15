Форма поиска

Идет регистрация на XIII Югорский лыжный марафон!

15.01.2026

Самый яркий финиш зимнего спортивного сезона приглашает вас окунуться в мир лыжной романтики и адреналина!

Этот марафон стал настоящим праздником спорта и занял заслуженное третье место среди лучших лыжных марафонов России в 2025 году!

Когда?

4 и 5 апреля 2026 года

Какие дистанции ждут тебя?

 50, 25, 15 и 5 км свободным стилем

 50, 25 и 15 км классическим стилем

 Ретро-гонка для любителей стиля прошлого века

 Детский забег для маленьких спортсменов

Как стать частью праздника?

Регистрация доступна на сайтах:
russialoppet.ru,  russiarunning.ruugralyzhi.ru

