Идет регистрация на XIII Югорский лыжный марафон!
Самый яркий финиш зимнего спортивного сезона приглашает вас окунуться в мир лыжной романтики и адреналина!
Этот марафон стал настоящим праздником спорта и занял заслуженное третье место среди лучших лыжных марафонов России в 2025 году!
Когда?
4 и 5 апреля 2026 года
Какие дистанции ждут тебя?
50, 25, 15 и 5 км свободным стилем
50, 25 и 15 км классическим стилем
Ретро-гонка для любителей стиля прошлого века
Детский забег для маленьких спортсменов
Как стать частью праздника?
Регистрация доступна на сайтах:
russialoppet.ru, russiarunning.ru, ugralyzhi.ru