Руслан Кухарук в преддверии профессионального праздника наградил лучших следователей Югры
Сегодня отмечается 15-летие со дня образования Следственного комитета Российской Федерации. Накануне губернатор Югры Руслан Кухарук вручил награды лучшим следователям Югры.
«В преддверии праздника вручил окружные награды тем, кто с высоким профессионализмом и личной ответственностью подходит к своему делу. Спасибо, что ежедневно преданно служите закону. Пусть надежный семейный тыл дает вам уверенность и силы для решения любых задач. С праздником!», - поздравил сотрудников ведомства глава региона.
Руслан Кухарук подчеркнул, что, расследуя серьезные и особо опасные преступления, ведомство защищает безопасность и спокойствие в регионе. В прошлом году следователи автономного округа рассмотрели более 7 800 обращений. Слаженная работа всех сотрудников позволяет стабильно сохранять высокий уровень раскрываемости.
За плодотворную служебную деятельность почетной грамотой губернатора Югры награжден Дмитрий Сергиенко – заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и безупречную службу в органах Благодарственные письма губернатора Югры получили руководитель отдела по приему граждан и документационному обеспечению Екатерина Парахина, старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел Виктор Илященко.
С профессиональным праздником югорских следователей поздравил главный федеральный инспектор по Югре Александр Постников. Он отметил, что за 15 лет существования Следственный комитет занял достойное место среди правоохранительных служб Российской Федерации. Следователи комитета распутывают самые резонансные и сложные дела, в том числе – в зоне СВО. Александр Постников вручил благодарственные письма Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе следователю-криминалисту отдела криминалистики Айрату Абзалову, заместителю руководителя Няганского межрайонного следственного отдела Руслану Мухарямову и заместителю руководителя Лангепасского межрайонного следственного отдела Роману Ракитину. Также на торжественном мероприятии профессионалы своего дела были отмечены благодарностями председателя Думы Югры и Почетными грамотами Следственного комитета Российской Федерации.
Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел Роман Стародубцев получил Почетную грамоту руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Югре. В органы следствия он пришел в 2012 году. Любовь к погонам он перенял от отца - военнослужащего Минобороны РФ.
«Любовь к Родине, Отчизне прививается с детства. Мне хотелось был полезным обществу и государству, наверное, поэтому я выбрал для себя профессию следователя, - рассказал Роман Владимирович. - Больше всего в моей работе запоминаются и оставляют отпечаток преступления против личности. После их раскрытия и направления уголовного дела в суд ты видишь благодарные лица людей и особенно остро ощущаешь, что справедливость восторжествовала».
Главный следователь Югры Михаил Мокшин, поздравляя сотрудников ведомства, отметил, что Следственное управление по Югре сегодня - это сплоченный и профессиональный коллектив, где важен вклад каждого.
«С особым уважением обращаюсь к ветеранам следствия. Ваш опыт, профессиональные традиции и участие в жизни управления — прочный фундамент для новых поколений следователей», подчеркнул он, добавив, что впереди— новые задачи и вызовы.
«Я уверен: наш опыт, профессионализм, сплоченность и поддержка близких позволят нам и дальше достойно выполнять возложенную миссию».