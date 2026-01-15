Сотрудники МЧС Югры обеспечат безопасность мероприятий в период празднования Крещения
В Ханты-Мансийском автономном округе во время празднования 19 января праздника Крещения будет организовано дежурство более ста сотрудников пожарно-спасательных подразделений, инспекторов государственного пожарного надзора.
В преддверии праздника на объектах православной церкви сотрудники госпожнадзора провели профилактические мероприятия с ответственными лицами и прихожанами.
Специалисты МЧС напомнили служителям храмов порядок действий в случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации, номера вызова пожарно-спасательных подразделений и правила пользования первичными средствами пожаротушения.
Напомним, при организации массовых купаний купели принимаются специальными комиссиями, заключение о безопасности нахождения на льду определенного количества людей дают специалисты ГИМС.
В период с 18 по 20 января в таких местах будут дежурить экстренные службы.
«На стихийных прорубях никто не сможет обеспечить безопасность граждан и тем более вовремя оказать медицинскую помощь, поэтому призываем граждан ответственно подойти к обряду омовения», — говорит начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Югре Сергей Замятин.
МЧС Югры призывает граждан соблюдать правила безопасности в период проведения обряда омовения и совершать купания только в специально организованных местах.