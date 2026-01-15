Утвержден трехлетний план развития
Правительство Российской Федерации утвердило трехлетний план мероприятий, направленный на реализацию Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Документ призван решать задачи по улучшению социально-экономического положения коренных малочисленных народов, сохранению их исконных среды проживания и традиционных форм хозяйствования.
План, включает более ста мероприятий и охватывает широкий спектр направлений. Особое внимание уделяется сохранению мест проживания коренных народов. В рамках этого направления будет проводиться ежегодный экологический мониторинг, а представители коренных народов будут активно вовлекаться в общественные слушания по вопросам освоения природных ресурсов.
Одним из ключевых мероприятий плана предусмотрена разработка методики мониторинга жизнедеятельности коренных малочисленных народов, как элемента специализированной статистики, имеющей важное значение в вопросах обеспечения реальных изменений в интересах коренных малочисленных народов.
Важным аспектом станет поддержка традиционных промыслов. Задачи региональных властей будут направлены на продвижение продукции коренных народов на внутреннем и внешнем рынках, организуя их участие в выставках и ярмарках.
Для развития туризма планируется создание национальных маршрутов, которые познакомят посетителей с историей и культурой коренных народов, а также будут способствовать модернизации туристической инфраструктуры.
Финансовая поддержка будет оказана приоритетным направлениям традиционной хозяйственной деятельности, объем которой будет зависеть от количества поданных заявок.
Создание комфортной и безопасной среды для жизни коренных народов будет включать в себя улучшение качества связи и расширение доступа к интернету в отдаленных населенных пунктах.
Значительное внимание уделяется обеспечению доступности образования. Школы в местах проживания коренных народов будут оснащены современным оборудованием и учебниками на родных языках.
Отдельный блок мероприятий плана посвящен сохранению и популяризации этнокультурного наследия, включая объекты материального и нематериального культурного достояния, такие как легенды, песни и обряды.
Напомним, что Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока до 2036 года была утверждена Правительством в мае 2025 года, сменив предыдущую концепцию, действовавшую с 2009 по 2025 год.
