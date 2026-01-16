В Ханты-Мансийске в праздник Крещения пройдет великое освящение воды на реке Иртыш
В понедельник, 19 января 2026 года, в Ханты-Мансийске состоятся главные праздничные богослужения, приуроченные ко дню Святого Богоявления, или Крещения Господня. Основные события начнутся ранним утром с традиционного чина великого освящения воды на реке Иртыш.
В 7 часов утра митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел возглавит молебное пение на берегу реки в сослужении духовенства кафедрального собора Воскресения Христова. Этот торжественный обряд при большом стечении верующих откроет праздничный день.
Вслед за освящением иорданской воды в самой реке, в 8 часов, праздничное богослужение продолжится в стенах главного храма. В кафедральном соборе Воскресения Христова начнется Божественная литургия святителя Василия Великого. По ее окончании будет совершен чин великого освящения воды уже непосредственно в храме, а также освящение специально подготовленной купели на соборной территории.
Как отмечают в епархии, в этот день утренние праздничные богослужения пройдут во всех православных храмах Ханты-Мансийского автономного округа. Это позволит каждому верующему в любом городе или поселке Югры стать частью общего торжества и принести домой крещенскую воду, которую в православной традиции принято хранить в течение всего года.