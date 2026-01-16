- Русский
В Югре стартовало Первенство по биатлону, посвящённое памяти сержанта полиции Виктора Николаева
В Ханты-Мансийске состоялось открытие Первенства по биатлону среди юношей и девушек 17-18 лет, посвящённое памяти сотрудника ОМОН «Стерх» – кавалера Ордена Мужества, мастера спорта России по биатлону сержанта полиции Виктора Николаева, погибшего при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции.
Открывая соревнования, начальник управления Росгвардии по Югре, полковник полиции Евгений Симаков сказал:
– Этот турнир, посвящённый памяти нашего боевого товарища, кавалера Ордена Мужества, сержанта полиции Виктора Николаева, уже четвёртый раз собирает лучших спортсменов муниципалитетов Югры. Благодаря таким соревнованиям, мы поднимаем боевой дух личного состава Управления Росгвардии, отряда специального назначения, прививаем чувство патриотизма подрастающему поколению. Но и, конечно, почтить память, отдать должное нашим героям, которые погибли при исполнении служебного долга.
Глава Росгвардии Евгений Симаков отметил, что в Центре зимних видов спорта Югры им. А.В. Филипенко организована экспонированная мини-выставка автомобильного транспорта для перевозки личного состава подразделений специального назначения. Это тот самый автомобиль, вблизи которого 7 марта 2022 года погиб сержант полиции Виктор Николаев.
Мать Виктора Николаева – Вера Николаевна Николаева также присутствовала на открытии соревнований. Она отметила, что Виктор был младшим сыном в семье, он прожил короткую, но яркую жизнь, ему было всего 26 лет. В детстве он хотел стать похожим на дядю – сотрудника ОМОН, и также хотел служить Родине.
В школьные годы он активно занимался спортом. В 12 лет в своём сочинении «Спасибо тебе, солдат!», посвящённое Дню Победы, он писал: «В моём сердце всегда живёт чувство благодарности к моим бабушкам и дедушкам, нашим солдатам. Хочу быть достойным их памяти!»
После школы у него были занятия спортом, учёба в университете и служба в армии. В возрасте 22 лет Евгений вернулся в своё село Мильково Камчатского края и стал работать тренером-инструктором в спортивном комплексе «Сокол». Он был тренером по лыжным гонкам и биатлону у трудных подростков и детей начальных классов. В 2024-2025 годы четверо из его учеников заключили контракт для участия в специальной военной операции: «Очень важно, что дети, односельчане, друзья и его сослуживцы его помнят. Человек жив, пока его помнят», – сказала Вера Николаева.
Главный судья соревнований «ЮграМегаСпорт» Владислав Заикин подчеркнул, что Первенства Югры посвящено памяти Виктора Николаева, в ходе соревнований учащихся 15-16 лет будет проведён отбор команды на Первенство России.
Старты пройдут 17 января в 11:00 (гонка юноши), 14:00 (гонка девушки) и 18 января в 11:00 (спринт юноши), 14:00 (спринт девушки). Всего в соревнованиях примут участие 109 человек из 7 муниципальных образований Югры. Торжественная церемония закрытия спартакиады состоится 18 января в 16:00.
Николай Меров
Югра мўвн Виктор Николаев нәмӑӆмӑты пӑта биатлон кӑсупсы пўншсы
Ас хӑӆты тыӆӑщ 16-мит хӑтӑӆн Ёмвошн биатлон нємуп кӑсупсы айӆат ёх кўтн, мӑта хуятӑт 17-мит па 18-мит оӆ ӆувата йисӑт, пўншсы, ӆәӆн Югра мўв Росгвардия ОМОН «Стерх» тӑхийн служитум хә Виктор Николаев нәмӑӆмӑты.
Кӑсупсэт пўншты пурайн Югра мўв Росгвардия тӑхи кәща Евгений Симаков иха ӑктӑщум хӑннєхуятӑт еӆпийн тӑмиты путӑртӑс:
–Тӑм биатлон кӑсупсы пўншсўв, ӆәӆн Орден Мужества кавалер, полиция тӑхи сержант Виктор Николаев шәӊӑт нәмӑӆмӑты, мӑта хә СВО тӑхи хуща ӆыӆӑӆ мӑс. Ин тӑта машина вәӆ, мӑта ут пўӊӑӆн ай кєр тыӆӑщ ӆапӑмит хӑтӑӆн 2022-мит оӆн Виктор Николаев ӆаӆь хӑрн ӑнтәма йис. Щӑта мўӊ сыр-сыр ӆаӆь пурмӑсӑӊ ванӆтупсы тӑмхӑтӆ вєрсўв, ӆәӆн ӑӆ хуятӑт щитӑт ат вантсӑт.
Ӆаӆь хӑрн ӑнтәма вум хә ӑӊкеӆ, Вера Николаевна Николаева, тӑта па вәс.
Ӆўв лупӑс, Виктор хоттєӆ хуятӆаӆ кўтн мєт ай пуха вәс. Кашӑӊ пурайн пухӑӆ путӑртӑс, рәт мўвӑӆ шєӊк ма ӆавӑӆты питӆ. Ӑшколайн вәӆман ищиты арсыр кӑсупсэта ӊхӑс. Ӛхӑт университет етшуптӑс, армияйн вәс па рәт кәртӑӆн няврємӑт биатлон кӑсты щирӑта вәнӆтӑс. Щи пийн Югра мўв округа вәӆты мӑнӑс па Росгвардия ОМОН «Стерх» хуща служитты питӑс. Ӆўв рәт мўвӑӆн иса тӑмхӑтӆ вәнты мсыева хӑннєхуятӑтн нәмӆы, ӑн юрємӑӆы.
Тӑм биатлон кӑсупсэт артаӆӑты «ЮграМега Спорт» тӑхи эвӑӆт вәӆты айӆат хә Владислав Заикин путӑртӑс, хуты кӑсты вєрӑт Виктор Николаев шәӊӑт нәмӑӆмӑты пӑта тӑм хӑтӆӑтн вєрсыйт.
Араттєӆн Югра мўвн пўншум биатлон нємуп кӑсупсыйн 109 хӑннєхә кӑсты вўтьщӑӆӑт. Щи айӆат хӑннєхуятӑт ӆапӑткєм район па арсыр вошӑт эвӑӆт Ёмвоша тӑм хӑтӆӑтн кӑсупсэта юхӑтӆӑт.
Николай Меров хӑншум щирн хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс: Владимир Енов