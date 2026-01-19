В Югре бойцы ОМОН «Стерх» Росгвардии пополнили банк донорской крови Югры
В Ханты-Мансийске бойцы ОМОН «Стерх» Управления Росгвардии по ХМАО – Югре пополнили региональный банк донорской крови более чем на 7 литров.
15 росгвардейцев приняли участие в ведомственной акции «От сердца к сердцу». Мероприятие состоялось в отделении переливания крови окружной клинической больницы.
Сотрудник ОМОН «Стерх» майор полиции Константин М. сдает кровь второй раз, и решил это делать на постоянной основе, помогать больным выздороветь.
Потребность в компонентах донорской крови сохраняется, в ней нуждаются и пациенты окружной клинической больницы, и других медучреждений.
«Росгвардия регулярно участвует в корпоративных донорских акциях, уже не первый год мы с этой командой работаем, это молодые, здоровые ребята, которые делятся частичкой своего здоровья и регулярно приходят к нам в медучреждение», – отметила заведующий отделением переливания крови Анна Сухарева.
«Донорские акции формируют у населения ответственность за здоровье окружающих и важность безвозмездной сдачи крови», – подвел итог мероприятия начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Только в прошлом году военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре, среди которых более 10 почетных доноров, сдали более 15 литров крови.
