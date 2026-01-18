Югорчан предупреждают о новой волне мошенничества под видом сотрудников ФСБ и курьеров
Прокуратура Югры предупреждает жителей региона о резком росте случаев мошенничества, когда преступники представляются сотрудниками ФСБ, следственных органов или банков. Используя методы психологического давления, они сообщают о якобы возбуждённых уголовных делах, «угрозах счетам» или «утечке данных», а затем под предлогом «проверки» требуют перевести деньги, передать карты или оформить кредит.
Крайне опасной стала схема с привлечением так называемых «курьеров». Мошенники вербуют граждан, в том числе молодёжь и пенсионеров, под видом «подработки» или «помощи государству», предлагая передать или получить денежные средства. Важно понимать: такие «курьеры» признаются соучастниками преступления — мошенничества или участия в преступной группе, и несут полную уголовную ответственность, вплоть до лишения свободы.
Так накануне в Нягани 20-летний житель Сургута был задержан при попытке получить 1 миллион рублей у пенсионера, которого убедили в «секретной операции». Мужчине предъявлено обвинение по статье «Покушение на мошенничество».
Прокуратура призывает югорчан проявить бдительность и помнить о правилах цифровой гигиены.
Важно знать и рассказывать людям в вашем окружении, особенно пожилого возраста, что сотрудники ФСБ, прокуратуры и полиции никогда не звонят с требованием перевести деньги или сообщить коды из СМС.
«Не передавайте деньги, карты, документы или коды доступа незнакомцам. Не соглашайтесь на роль «курьера» или «посредника» в финансовых операциях. Немедленно прекращайте подозрительный разговор и обращайтесь в полицию. Предупредите пожилых родственников об этих схемах.
Только бдительность и правовая грамотность помогут защитить себя и своих близких от действий преступников», — уточниkb в окружной прокуратуре.
Интернет-аферисты постоянно совершенствуют качество обмана, способного задурить голову людям от мала до велика. Успех к мошенникам приходит часто именно потому, что они дифференцированно подходят к возрасту потенциальных жертв, используя тонкие психологические моменты, на которые и клюют доверчивые граждане.
Ранее мы рассказывали, что правительство России одобрило для внесения в Госдуму законопроекты о новых мерах борьбы против телефонных- и кибермошенников. Предлагается, в частности, увеличить штрафы за продажу сим-карт в неустановленных местах или неуполномоченными лицами. Кроме того, повторное нарушение порядка предоставления услуг связи иностранным гражданам может стать основанием для уголовной ответственности.