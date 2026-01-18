Адвокат предупредил о крупных штрафах за налоговые нарушения
Невыполнение фискальных обязательств может обернуться для граждан и предпринимателей серьезными финансовыми санкциями и даже уголовной ответственностью. Минимальный штраф за подобные проступки начинается от 100 тысяч рублей, сообщил адвокат Иван Дощенко изданию mosregtoday.ru.
Юрист отметил, что одним из самых серьезных преступлений в этой сфере является уклонение физического лица от уплаты налогов и сборов, подпадающее под статью 198 УК РФ. Аналогичное правонарушение, совершенное организацией, квалифицируется по статье 199 Уголовного кодекса. К тяжким проступкам также относится сокрытие денежных средств или имущества, за счет которых должно производиться взыскание недоимки.
«Неисполнение обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов и сборов также относится к серьезным преступлениям», — добавил Дощенко. В этот перечень эксперт включил и непредставление в установленный срок необходимых документов и расчетов в контролирующие органы.
Минимальная санкция по статье 198 предусматривает денежное взыскание от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработка осужденного за определенный период. Самое серьезное наказание — штраф от 200 до 500 тыс. рублей или аналогичная сумма дохода. Дополнительные меры: принудительные работы до трех лет, арест до шести месяцев, лишение свободы до одного года.
Наказание по статье 199 для юридических лиц также начинается со штрафа от 100 до 300 тысяч рублей. В максимальной же мере виновным грозит денежное взыскание до полумиллиона рублей и лишение свободы на срок до двух лет. Дощенко подчеркнул, что окончательная тяжесть ответственности зависит от множества факторов, включая размер причиненного государству ущерба, характер действий правонарушителя и наличие повторных случаев.