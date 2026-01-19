Журналисты Нижневартовска запустили фотоконкурс «Служу Отечеству»
Чуть больше месяца осталось до Дня защитника Отечества, который в нашей стране отмечается 23 февраля. В честь этого события газета «Местное время» запустила фотоконкурс «Служу Отечеству».
«У каждого из вас есть свой герой, которым вы гордитесь. Для одних — это папы, дедушки, мужья, сыновья, для других — учителя, одноклассники, друзья», — отметили организаторы.
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно в личные сообщения официального сообщества издания прислать фото своего героя.
«Обязательно напишите несколько, а можно и много, слов о нем. Например, если ваш муж, сын или брат сейчас защищают нашу Родину, то поделитесь его историей. Ваш прадедушка – участник Великой Отечественной войны? Расскажите. Сын сейчас служит в армии? Мамы Нижневартовска ждем ваши истории о сыновьях!» — отметили организаторы.
Фотографии и сообщения принимаются с 19 января по 10 февраля. По мере поступления, они будут выкладываться в группе газеты «ВКонтакте», и все желающие смогут поддержать участников лайками и комментариями.
Лучшие фото и истории опубликуют в печатном издании.