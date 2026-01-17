На зимнике в Югре закрыли движение из-за просадки секции моста через Куму
Управление автомобильных дорог Югры опубликовало экстренную информацию для пользователей зимних автомобильных дорог — жителей и гостей региона.
Как сообщили в учреждении, на наплавном мосту через реку Кума зимней автомобильной дороги от посёлка Междуреченский до посёлка Кондинское закрыто движение автотранспорта.
«Движение транспортных средств временно невозможно вследствие просадки секции наплавного моста через реку Кума. Организованы посты регулирования для движения транспорта по альтернативному маршруту через трассу АО
«Транснефть», — сообщает пресс-служба автомобильных дорог Югры.
Наплавных мостов на автозимниках Кондинского района — три: через реку Ах на зимнике пгт Междуреченский – д. Шугур, через р. Кума на зимнике пгт Междуреченский – пгт Кондинское, и в районе села Ямки через реку Конду.