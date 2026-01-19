С января 2026 года увеличен размер детских пособий, которые выплачивает Отделение СФР по ХМАО-Югре
С января 2026 года увеличен размер выплат, которые осуществляет Отделение Социального фонда России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. Это касается пособий, зависящих от величины регионального прожиточного минимума. Согласно Постановлению Правительства Югры, с 1 января величина прожиточного минимума на душу населения составляет 22 102 рубля, для трудоспособного населения — 24 091 рубль, для детей — 22 137 рублей. В связи с этим увеличился размер единого пособия, ежемесячной выплаты из материнского капитала.
Единое пособие на детей и беременных женщин
Ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинской организации в ранние сроки беременности, выплачивается в размере 50, 75 или 100% величины прожиточного минимума для трудоспособного населения. В 2026 году — 12 045,50, 18 068,25 и 24 091 рублей соответственно.
Ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от 0 до 17 лет включительно выплачивается в размере 50, 75 и 100% величины прожиточного минимума для детей. В 2026 году — 11 068,50, 16 602,75 и 22 137 рублей соответственно.
Напоминаем, что единое пособие назначается исходя из комплексной оценки нуждаемости семьи. В этом году среднедушевой доход не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения, то есть 22 102 рублей на одного члена семьи.
Ежемесячная выплата из средств материнского семейного капитала
Выплата из средств материнского капитала также стала больше, поскольку её размер зависит от прожиточного минимума на ребёнка в регионе. С января в Югре он составляет 22 137 рублей.
Обращаем внимание, что для назначения данной выплаты среднедушевой доход семьи не должен превышать двухкратную величину регионального прожиточного минимума на душу населения, то есть 44 274 рубля в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
Пособие по беременности и родам неработающим женщинам
Пособие выплачивается исходя из 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения. В Югре в 2026 году он составляет 24 091 рубль.
Обращаем внимание, выплата предоставляется в том случае, если центр занятости признал женщину безработной в течение года со дня её увольнения. Увольнение при этом должно быть обусловлено прекращением деятельности работодателя — организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, адвоката или иного физического лица, по договору с которым работала женщина, и чья профессиональная деятельность подлежит государственной регистрации или лицензированию.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в понедельник с 09:00 до 18:00, вторник - пятница с 09:00 до 17:00).
