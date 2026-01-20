Для участников спецоперации из Югры год службы засчитают за два года стажа
Участники специальной военной операции из Ханты-Мансийского автономного округа получили особые условия формирования будущей пенсии. Период службы в зоне СВО будет засчитываться в страховой стаж в двойном размере, сообщили в Отделении Социального фонда России по региону.
Это означает, что за один календарный год службы на передовой ветеран получит два года пенсионного стажа. Кроме того, начисляются повышенные пенсионные коэффициенты — 3,6 балла за год вместо обычных 1,8. Такой порядок учета времени применяется при назначении пенсии по старости, в том числе досрочной.
Служба в зоне спецоперации также учитывается для выхода на пенсию за длительный стаж — 42 года для мужчин и 37 лет для женщин. Это позволяет получить право на выплаты на два года раньше установленного возраста, но не ранее 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.
Для военнослужащих-добровольцев, ставших инвалидами, предусмотрена государственная пенсия по инвалидности. Ветераны СВО имеют право одновременно получать две выплаты: страховую пенсию по старости и государственную пенсию по инвалидности. Размер выплаты увеличивается, если на иждивении у ветерана находятся нетрудоспособные родственники.
По всем вопросам, касающимся пенсионного обеспечения, можно обратиться в единый контакт-центр СФР по социальным вопросам по номеру 8 (800) 100-00-01.
Напомним, что в Югре действует уникальная система поддержки военнослужащих. Региональная единовременная выплата при заключении контракта составляет 3 миллиона 550 тысяч рублей. С учетом федеральных и муниципальных выплат общая сумма достигает 4,1 миллиона рублей, что является самым высоким показателем в стране. Гарантированный годовой доход контрактника из Югры с учетом зарплаты в зоне СВО составляет не менее 6 миллионов 600 тысяч рублей. Подробности о службе по контракту доступны на сайте voin86.ru и по телефону +7 (938) 872-54-69.