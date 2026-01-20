Для молодежи коренных народов Севера в Югре запускают первую предпринимательскую школу
Уникальная образовательная онлайн-программа для молодых представителей коренных малочисленных народов Севера стартует в феврале.
Проект «Школа молодого предпринимателя «Традиции в деле» – победитель конкурса «Росмолодёжь. Гранты» 2025 года – нацелен на то, чтобы превратить культурный код в основу для современных бизнес-проектов, сообщает подробности окружной департамент образования и науки в социальных сетях.
Школа молодого предпринимателя подскажет, как свое национальное наследие превратить в источник дохода и устойчивого развития для самих носителей культуры.
«Программа строится не на абстрактной теории, а на полном цикле поддержки: от разработки идеи до её публичной презентации перед потенциальными инвесторами и клиентами на площадке Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского госуниверситета. Рассчитана на студентов и молодых специалистов из числа КМНС (18–28 лет), которые хотят запустить свое дело, основанное на ремёслах, этнотуризме, народном искусстве или знаниях предков», – разъясняют специалисты департамента.
В этом году образовательный цикл нацелен на молодёжь из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края и Республики Саха (Якутия).
Отмечается, что участие доступно даже тем, кто временно находится вне своей территории, при условии наличия постоянной связи с родиной. Подробности можно узнать по ссылке.
Руководитель образовательного проекта – югорчанка Карина Банух, студентка 2 курса ВШМ СПбГУ «Государственное и муниципальное управление».
«Создавая школу, мы взяли за основу принцип баланса за основу, поэтому программа сочетает: теорию (новые знания и связь с корнями); практику в командах с личным наставником (действие и обмен); сообщество единомышленников (поддержка и восстановление). Чтобы к концу курса вы были не выжаты, а заряжены. Зажгите очаг своего дела!» – так представляют свою программу организаторы.