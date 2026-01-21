В Югре гражданские жены погибших участников СВО смогут получить выплату в 3 миллиона рублей
На очередном заседании правительства Югры, которое провел губернатор Руслан Кухарук, приняли ряд важных социальных решений. В частности, теперь в случае гибели бойцов СВО региональную выплату в 3 миллиона рублей смогут получать и их гражданские жены.
«Расширяем право на получение выплаты в размере 3 миллионов рублей в случае гибели участника специальной военной операции. Оно будет распространяться на граждан, которые совместно проживали с погибшим не менее трех лет на территории Югры, вели общее хозяйство, а также имели общего несовершеннолетнего ребенка», — отметил Руслан Кухарук.
Подробнее об условиях получения региональной выплаты рассказал директор департамента социального развития автономного округа Антон Терехин.
«Сегодня действительно на правительстве мы приняли важный проект постановления, который расширяет круг лиц, которым полагается выплата при гибели бойцов СВО. А именно это гражданские жены, которые имеют право на выплату в 3 миллиона рублей в случае гибели участника специальной военной операции, у которых есть совместный ребенок и они проживали вместе в течение трех лет и этот факт установлен судом», — пояснил глава депсоцразвития Югры Антон Терехин.