Пять программ и 1 500 молодых медийщиков: как пройдёт юбилейный форум «ШУМ»
С 10 июня по 13 июля Калининградская область традиционно станет центром притяжения молодых медийщиков со всей России: на площадке молодёжного образовательно-досугового центра в посёлке Донское пройдёт пятый юбилейный Всероссийский молодёжный образовательный форум «ШУМ» платформы Росмолодёжь.Форумы. Регистрация уже доступна по ссылке.
Событие станет ещё масштабнее, объединив на одной площадке полторы тысячи молодых журналистов, создателей контента, лидеров общественного мнения, которые уже сегодня формируют повестку или только начинают свой путь в мире медиа и журналистики.
В этом году форум будет включать четыре образовательных и одну фестивальную программы. Первая программа «ШУМ.Производство» пройдёт с 10 по 14 июня. Она станет площадкой для роста действующих специалистов сферы медиа и создателей контента. Здесь участники будут работать с реальными задачами от компаний, усиливать свои навыки совместно с экспертами индустрии, погружаться в кросс-функциональную командную работу и создавать проекты, которые станут весомыми строчками в портфолио. Это опыт, который ценится работодателями, и шаг к осознанному профессиональному росту для медиаспециалистов от 18 до 35 лет.
Вторая программа «ШУМ.Города» пройдёт с 16 по 20 июня и будет посвящена тем, кто видит в контенте инструмент реальных изменений и развития территорий. Она объединит медиаспециалистов, лидеров общественного мнения, активистов и представителей городов для работы над позиционированием и продвижением молодёжных столиц России. Участники будут создавать медиапроекты, раскрывающие культурный код, формирующие современный образ города и выстраивающие живой диалог с жителями через актуальные форматы и стратегии. Программа адресована тем, кто понимает: будущее города начинается с того, как и о чём о нём говорят.
С 24 по 28 июня форум объединит на программе «ШУМ.Журналистика» тех, кто формирует будущее профессии. Она будет направлена на журналистов, редакторов, корреспондентов и авторов медиапроектов, работающих в условиях информационной турбулентности. Участники будут осваивать цифровые инструменты, учиться создавать мультиформатный контент, работать с доверием аудитории, противостоять фейкам и дезинформации, сочетать профессиональные стандарты с новыми технологиями, включая искусственный интеллект, и грамотно освещать кризисные темы, сохраняя объективность и ответственность.
С 30 июня по 4 июля состоится программа «ШУМ.Поколение» для подростков от 14 до 17 лет, которая станет точкой входа в профессию. Здесь хобби перерастёт в навыки, а первые эксперименты — в осознанный выбор профессионального пути. Участники попробуют себя в разных медиаролях, освоят инструменты съёмки, монтажа и продвижения, создадут собственный медиапродукт и получат обратную связь от профессионалов. Это то самое место для первых серьёзных шагов в индустрии и создания собственных медиапроектов.
В год 80-летия Калининградской области финалом форума станет программа «ШУМ.Фестиваль», которая пройдёт с 9 по 13 июля и объединит профессиональное сообщество Центра развития молодёжных медиа «ШУМ». К участию смогут присоединиться не только участники форума, но и гости и жители региона: фестиваль развернётся на открытых площадках и станет точкой входа в сообщество для всех, кто интересуется медиа и современными форматами коммуникации. Выпускники разных лет, эксперты, партнёры, волонтёры и организаторы объединятся для совместной работы над будущим молодёжных медиа, обмена опытом, выстраивания персональных траекторий развития и открытого диалога с представителями власти и бизнеса. Фестиваль станет пространством смыслов, сотрудничества и нового взгляда на индустрию.
Форум «ШУМ» — это вход в профессиональное сообщество, где идеи превращаются в реальные проекты и решаются задачи от реальных заказчиков федерального уровня. Здесь встречаются опыт и энергия, экспертиза и смелость, а также выстраивается честный разговор о будущем индустрии.
Подать заявку на участие в форуме можно на портале ФГАИС «Молодёжь России». Программа пройдёт в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи и Правительства Калининградской области.