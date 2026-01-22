Авторов и исполнителей детских песен из Ханты-Мансийского автономного округа приглашают к участию в проекте «Главные детские песни 5.0»
Музей Победы приглашает авторов и исполнителей песен для детей из Ханты-Мансийского автономного округа принять участие в пятом юбилейном сезоне всероссийского проекта «Главные детские песни 5.0». Творческий проект направлен на создание нового качественного музыкального контента для юных слушателей.
На конкурсе ждут юных исполнителей в возрасте от 6 до 16 лет — как солистов, так и коллективы. Авторам и авторским коллективам предлагают представить современные песни для детей гражданско-патриотической направленности.
«Лучшие произведения, отобранные экспертами, будут профессионально аранжированы, записаны в студии и дополнены анимационными клипами. Эти песни будут размещены на музыкальных интернет-платформах, прозвучат на радио и концертах и станут новыми хитами для современных ребят», — рассказали в Музее Победы.
Всего за 4 года существования проекта «Главные детские песни» было создано более 60 новых детских песен и почти 50 видеоклипов. Их можно услышать на радио, цифровых площадках, а также в живом исполнении на мероприятиях городского и всероссийского масштаба. В отборочных турах за это время приняли участие более 2000 вокалистов из 87 регионов России. Кроме того, музыка, партитуры и другие материалы «Главных детских песен» можно свободно скачать для использования педагогами, творческими коллективами и организаторами детских мероприятий.
Заявки на участие в отборе принимаются до 1 марта 2026 года в онлайн- и офлайн-форматах.
Проект «Главные детские песни 5.0» реализуется Музеем Победы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Подробнее о проекте можно узнать на сайте https://главныедетскиепесни.рф.