В разгаре приём заявок на самый тёплый семейный фестиваль Ханты-Мансийска «Варежка»
Ханты-Мансийский театр кукол активно ведёт приём заявок на IХ Фестиваль семейных кукольных спектаклей «ВАРЕЖКА».
Традиционно самый тёплый фестиваль Ханты-Мансийска пройдёт с февраля по март: старт 1 февраля, финальный показ – 22 марта 2026 г.
Принять участие в фестивале может любая семья города Ханты-Мансийска, желающая проявить своё творческое начало и на два месяца перевоплотиться в актёров, режиссёров и художников собственного театра.
На «Варежке» семейные театры участвуют в мастер-классах от актёров, режиссёров, художников, хореографов, музыкантов и приглашённых гостей, вместе весело отмечают Масленицу, узнают профессиональные тайны настоящих кукольников и ставят свой собственный семейный спектакль на сцене ХМТК. В финале каждая семья получает подарки и призы от театра и партнёров фестиваля.
Девятый фестиваль посвящён творческому движению, пластике и хореографии. Вместе с командой ХМТК и приглашёнными специалистами семьи откроют новые возможности движения, оживят кукол в танце и научатся находить выразительность в каждом жесте и образе.
Попав один раз на «Варежку», каждая вторая семья возвращается снова. Некоторые семейные театры участвуют уже семь-восемь лет подряд, на глазах растут дети и появляются новые, а любовь к театру и воспоминания от проведённого всей семьёй времени остаются навсегда.
Заявку на участие можно заполнить через форму на сайте https://hmtk.ru/festival-varezhka/ до 29 января включительно.
Конкурсного отбора нет, театр принимает первые заявившиеся 25 семей. Половина мест уже занята.
Дополнительную информацию можно получить в группе фестиваля «Варежка» ВКонтакте https://vk.com/varezhkahm и по тел. 90-33-55 (информационная служба ХМТК).