Власти Югры увеличили размер денежного вознаграждения помощникам пожилых граждан и инвалидов
На очередном заседании правительства Югры, которое прошло под председательством губернатора Руслана Кухарука приняли ряд важных социальных решений. Так, в автономном округе увеличили размер денежного вознаграждения помощникам, которые ухаживают за пожилыми гражданами и инвалидами, на 4% с 1 января 2026 года.
Как уточнил руководитель региона, данное решение затронет около 280 жителей Югры.
«Такая выплата действует у нас в регионе уже с 2012 года. Это очень важная и правильная норма для пожилых граждан и инвалидов, которые не могут самостоятельно ухаживать за собой. У нас есть такая мера, как сопровождаемое проживание, либо проживание отдельно, но тем не менее порядка 200 человек в год сегодня нуждаются в такой помощи», — сказал директор департамента социального развития автономного округа Антон Терехин.
Так, при совместном проживании выплата составит 13 147 рублей, ранее она составляла 12641 рубль. При раздельном проживании помощники будут получать с 1 января 6 574 рубля, тогда как ранее выплата составляла 6321 рубль.