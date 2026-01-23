- Русский
Бригады врачей работают в отдалённых поселениях Югры
План работы лечебно-диагностических отделений консультативно-диагностической передвижной поликлиники на 2026 год опубликован на официальном сайте Югорского центра профессиональной патологии.
Согласно документу, в период автозимников три бригады врачей посетят самые отдалённые поселения Югры. Медики приступили к выездам сразу после январских праздников. Одна из бригад начала работу в Сургутском районе: с 15 по 22 января специалисты вели приём в селе Угуте, с 24 по 26 января – в деревне Каюкова, а 27 января окажут помощь жителям деревни Югана.
Врачи выездной поликлиники работают и в Кондинском районе. Бригада осмотрит жителей 9 населённых пунктов района, затем посетит отдалённые поселения Белоярского и Нижневартовского районов.
Ещё одна бригада начала работу в Берёзовском районе. Врачи посетили село Няксимволь, где с 16 по 18 января вели медицинский приём. Всего в районе медики обследуют жителей 16 населённых пунктов, затем перейдут в Октябрьский район – первая остановка в посёлке Перегребном.
На сайте Центра также опубликован график работы плавполиклиник «Николай Пирогов» и «Святитель Лука» в период навигации 2026 года. Врачи теплоходов начнут работу с 20 мая 2026 года. «Николай Пирогов» стартует в Нижневартовском районе с посёлка Ларьяка. «Святитель Лука» – в Октябрьском районе, с села Большого Атлыма, затем в 12 пунктов Берёзовского района. Новый теплоход впервые остановится в деревне Щекурье – осмотр состоится 1 июня. В Кимкьясуй врачи будут работать 5 и 6 июня.
Напомним, 8 декабря 2025 года на прямой линии с губернатором Югры Русланом Кухаруком жительница Берёзовского района спросила, когда плавучий медтеплоход посетит деревни Кимкьясуй и Щекурью.
Отвечая, глава региона отметил, что с вводом трёхпалубного «Святителя Луки» за сезон врачи посетят до 90 пунктов. Тогда Руслан Кухарук поручил включить эти деревни в маршрут.
Полный график работы бригад в период автозимников и навигации опубликован на сайте Центра профпатологии.
Людмила Теткина
Арсыр тохтурӑт Югра мўвев ай кәртӑта мӑнсӑт
Югра мўвев профпатология тӑхи сайт хуща хӑншман вәӆ, муйсӑр ай кәртӑта тӑӆ ӊк ӛш хўват вән машинайтн арсыр тохтурӑт мир вантты мӑнӆӑт.
Тӑм поступсы щирн, тӑӆ ӊк ӛш хўват хәӆум бригада тохтурӑт мӑнӆӑт. Ин йиӆуп оӆ мӑӊхӑтӆӑт пийн ӆыв имухты щив мӑнсӑт. И бригада Сәрханӆ район хуща рәпитӆ: Ас хӑӆты тыӆӑщ 15–22-мит хӑтӆӑтн Угут кәртӑӊ мир вантӆӑт, 24–26-мит хӑтӆӑтн – Юган кәртӑӊ хуятӑт.
Щи тумпи тохтурӑт Кондинской район 9 кәртӑтн рәпитӆӑт. Щи пийн Нуви сӑӊхум па Нижневартовской районӊӑна мӑнӆӑт.
И бригада Сўмӑтвош районӑн рәпитты оӆӊитӑс. Щиты тохтурӑт Ас хӑӆты тыӆӑщ 16–19-мит хӑтӆӑтн Няксимволь кәртӑн вәсӑт. Щи районӑн ӆыв 16 кәртӑтн мир ванӆӑт. Ӛхӑт Манстӑр района мӑнӆӑт, оӆӑӊмит – щит Кевавӑт кәрта.
Профпатология тӑхи сайт хуща хӑншман вәӆ, муй щирн «Николай Пирогов» па «Святитель Лука» тўтӑӊ хопӊӑн рәпитты питӆӑт. Ас нопӑтты тыӆӑщ 20-мит хӑтӆ вўш эвӑӆт рәпитты оӆӊитӆӑт. «Николай Пирогов» мєт сыры Нижневартовской район Ларьяк кәрта мӑнӆ. «Святитель Лука» – Манстӑр район Вән Аӊкӆум кәрт эвӑӆт рәпитты питӆ, щӑӆта Сўмӑтвош района мӑнӆ, щӑта 12 кәрта ӆуӊӑӆ. Йиӆуп тўтӑӊ хоп Щекурья кәрта юхӑтӆ – лыпӑт єнумты тыӆӑщ 1-мит хӑтӆӑн тохтурӑт кәртӑӊ мир вантты питӆӑт. Щӑӆта 5-6-мит хӑтӆӊӑнӑн – Кимкьясуй кәртӑӊ мир.
Мосӆ лупты, ван хӑтӆуп тыӆӑщ 8-мит хӑтӆӑн Югра мўвев кәща хә Руслан Кухарук пиӆа мирхот пурайн Сўмӑтвош район нє иньщӑсӑс, хән Кимкьясуй па Щекурья кәртӊӑна мир лекщитты тўтӑӊ хоп юхӑтӆ? Округ кәща хә юхӆы лупӑс, «Святитель Лука» рәпитты оӆӊитты пурайн 90 кәрта юхӑтӆ, щи тумпи тӑм кӑт кәртӊӑна ӆуӊты партӑс.
Тӑӆ па ӆўӊ пурайн ӆыв бригадайӆаӆ рәпата оӆӑӊӑн Центр профпатологии сайт хуща уша вєрты рӑхӆ.
Людмила Теткина
Хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс: Людмила Гурьева
Лккарыт пвлыӈ мир пусмалтым яласгыт
Ты тпост «Профессиональный патология Центр» колт рӯпитан лккарыт ищхӣпыӈ утыл врим мшинатыл округ янытыл мнь пвылквет лнэ мхум уральтаӈкве минасыт.
Лккарыт хӯрум пиркта щирыл уртхатасыт, тл котиль тпост 15 хталт акват Сургутский районт рӯпитаӈкве вылтахтасыт. влт тн Угут пвылн лнэ мир пусмалтаӈкве ялсыт. Ты юи-плт Каюково ос Юган пвлын ёхталасыт. Ртыӈ свой тпос выл хталныл ты лккарыт Ханты-Мансийский районт мнь пвылт лнэ мир пӯсмалтаӈкве тах мингыт.
Китыт пиркта с тл котиль тпос 15 щислал Хнтаӈ районыт рӯпиты. Ты юи-плт лккарыт Белоярский районт Нумто пвылн тув ёхталгыт. Тувыл Нижневартовский район лнэ пвлыӈ мхум уральтаӈкве мингыт.
Хӯрмит пиркта Хльӯс районын ктвес. Та районт лккарыт 16 пвлын тах хиглгыт. влт тн Нхщамвль пвыл мхум уральтасыт, ты юи-плт Хулюмсӯнт пвылн ялсыт. Ртыӈ свой тпос 9 хталт тн Октябрьский районын минмыгтгыт, 10 щислат Перегрёбный пвылт рӯпитаӈкве патгыт.
Лккарыт яныгпль тпос мус округ янытыл мхум уральтым мшинал яласаӈкве патгыт.
ӈк нтнэ тпос оигпан юи-плт кит ниӈхпыг рӯпитаӈкве с аквта тра вылтахтг. Ты лы-плт округув янытыл св тл «Николай Пирогов» ниӈхп яласас. Ты тлныл лильпи ниӈхп «Святитель Лука» рӯпитаӈкве вылтахты.
влт лккарыт лильпи ниӈхпыл Октябрьский район Большой Атлым пвылн пӯхталгыт. Ты юи-плт лккарыт Хльӯс районын минмыгтгыт, ӈк нтнэ тпос 26-30 хталыт сыс Саранпвылт рӯпитаӈкве патгыт. Лӯпта тпос выл хталт Сӯкыръя пвылныл лнэ мхум уральтыяныл. Ос аквта тпос 5-6 хталыгт Кимкъясӯй пвылн мингыт. Ты кит мнь пвлыгт лккарыт выл щёс мхум туи тах уральтаӈкве патгыт.
Млты тл вт сграпнал тпост Хльӯс районт лнэ н Руслан Кухарук, яныг кӯщай, китыгластэ, манрыг ниӈхпыт рӯпитан лккарыт Кимкъясӯй ос Сӯкырья пвылн мхум пусмалтаӈкве ат ёхталгыт. Тнт округ яныг кӯщай лвыс, 2026 тлт «Святитель Лука» лильпи ниӈхп рӯпитаӈкве вылтахты, та порат лккарыт свнув мнь пвлытын ялуӈкве тах лымгыт. Ос лвыс, ты мнь пвлыг план-нпакн вос хансавег, лккарыт тув мир пусмалтаӈкве вос ялгыт ос та пвлыӈ хтпат уральтгыт.
Людмила Теткина