Форма поиска

Для слабовидящих
Фото департамента здравоохранения Югры
  • Русский
  • Хантыйский
  • Мансийский

Бригады врачей работают в отдалённых поселениях Югры

23.01.2026

План работы лечебно-диагностических отделений консультативно-диагностической передвижной поликлиники на 2026 год опубликован на официальном сайте Югорского центра профессиональной патологии.
Согласно документу, в период автозимников три бригады врачей посетят самые отдалённые поселения Югры. Медики приступили к выездам сразу после январских праздников. Одна из бригад начала работу в Сургутском районе: с 15 по 22 января специалисты вели приём в селе Угуте, с 24 по 26 января –  в деревне Каюкова, а 27 января окажут помощь жителям деревни Югана.
Врачи выездной поликлиники работают и в Кондинском районе. Бригада осмотрит жителей 9 населённых пунктов района, затем посетит отдалённые поселения Белоярского и Нижневартовского районов.
Ещё одна бригада начала работу в Берёзовском районе. Врачи посетили село Няксимволь, где с 16 по 18 января вели медицинский приём. Всего в районе медики обследуют жителей 16 населённых пунктов, затем перейдут в Октябрьский район – первая остановка в посёлке Перегребном.
На сайте Центра также опубликован график работы плавполиклиник «Николай Пирогов» и «Святитель Лука» в период навигации 2026 года. Врачи теплоходов начнут работу с 20 мая 2026 года. «Николай Пирогов» стартует в Нижневартовском районе с посёлка Ларьяка. «Святитель Лука» – в Октябрьском районе, с села Большого Атлыма, затем в 12 пунктов Берёзовского района. Новый теплоход впервые остановится в деревне Щекурье – осмотр состоится 1 июня. В Кимкьясуй врачи будут работать 5 и 6 июня.
Напомним, 8 декабря 2025 года на прямой линии с губернатором Югры Русланом Кухаруком жительница Берёзовского района спросила, когда плавучий медтеплоход посетит деревни Кимкьясуй и Щекурью.
Отвечая, глава региона отметил, что с вводом трёхпалубного «Святителя Луки» за сезон врачи посетят до 90 пунктов. Тогда Руслан Кухарук поручил включить эти деревни в маршрут.
Полный график работы бригад в период автозимников и навигации опубликован на сайте Центра профпатологии.
Людмила Теткина
 

Арсыр тохтурӑт Югра мўвев ай кәртӑта мӑнсӑт

23.01.2026

Югра мўвев профпатология тӑхи сайт хуща хӑншман вәӆ, муйсӑр ай кәртӑта тӑӆ ӊк ӛш хўват вән машинайтн арсыр тохтурӑт мир вантты мӑнӆӑт.

Тӑм поступсы щирн, тӑӆ ӊк ӛш хўват хәӆум бригада тохтурӑт мӑнӆӑт. Ин йиӆуп оӆ мӑӊхӑтӆӑт пийн ӆыв имухты щив мӑнсӑт. И бригада Сәрханӆ район хуща рәпитӆ: Ас хӑӆты тыӆӑщ 15–22-мит хӑтӆӑтн Угут кәртӑӊ мир вантӆӑт, 24–26-мит хӑтӆӑтн – Юган кәртӑӊ хуятӑт.

Щи тумпи тохтурӑт Кондинской район 9 кәртӑтн рәпитӆӑт. Щи пийн Нуви сӑӊхум па Нижневартовской районӊӑна мӑнӆӑт.

И бригада Сўмӑтвош районӑн рәпитты оӆӊитӑс. Щиты тохтурӑт Ас хӑӆты тыӆӑщ 16–19-мит хӑтӆӑтн Няксимволь кәртӑн вәсӑт. Щи районӑн ӆыв 16 кәртӑтн мир ванӆӑт. Ӛхӑт Манстӑр района мӑнӆӑт, оӆӑӊмит – щит Кевавӑт кәрта.

Профпатология тӑхи сайт хуща хӑншман вәӆ, муй щирн «Николай Пирогов» па «Святитель Лука» тўтӑӊ хопӊӑн рәпитты питӆӑт. Ас нопӑтты тыӆӑщ 20-мит хӑтӆ вўш эвӑӆт рәпитты оӆӊитӆӑт. «Николай Пирогов» мєт сыры Нижневартовской район Ларьяк кәрта мӑнӆ. «Святитель Лука» – Манстӑр район Вән Аӊкӆум кәрт эвӑӆт рәпитты питӆ, щӑӆта Сўмӑтвош района мӑнӆ, щӑта 12 кәрта ӆуӊӑӆ. Йиӆуп тўтӑӊ хоп Щекурья кәрта юхӑтӆ – лыпӑт єнумты тыӆӑщ 1-мит хӑтӆӑн тохтурӑт кәртӑӊ мир вантты питӆӑт. Щӑӆта 5-6-мит хӑтӆӊӑнӑн – Кимкьясуй кәртӑӊ мир.

Мосӆ лупты, ван хӑтӆуп тыӆӑщ 8-мит хӑтӆӑн Югра мўвев кәща хә Руслан Кухарук пиӆа мирхот пурайн Сўмӑтвош район нє иньщӑсӑс, хән Кимкьясуй па Щекурья кәртӊӑна мир лекщитты тўтӑӊ хоп юхӑтӆ? Округ кәща хә юхӆы лупӑс, «Святитель Лука» рәпитты оӆӊитты пурайн 90 кәрта юхӑтӆ, щи тумпи тӑм кӑт кәртӊӑна ӆуӊты партӑс.

Тӑӆ па ӆўӊ пурайн ӆыв бригадайӆаӆ рәпата оӆӑӊӑн Центр профпатологии сайт хуща уша вєрты рӑхӆ.

Людмила Теткина

Хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс: Людмила Гурьева

Лккарыт пвлыӈ мир пусмалтым яласгыт

23.01.2026

Ты тпост «Профессиональный патология Центр» колт рӯпитан лккарыт ищхӣпыӈ утыл врим мшинатыл округ янытыл мнь пвылквет лнэ мхум уральтаӈкве минасыт.

Лккарыт хӯрум пиркта щирыл уртхатасыт, тл котиль тпост 15 хталт акват Сургутский районт рӯпитаӈкве вылтахтасыт. влт тн Угут пвылн лнэ мир пусмалтаӈкве ялсыт. Ты юи-плт Каюково ос Юган пвлын ёхталасыт. Ртыӈ свой тпос выл хталныл ты лккарыт Ханты-Мансийский районт мнь пвылт лнэ мир пӯсмалтаӈкве тах мингыт.

Китыт пиркта с тл котиль тпос 15 щислал Хнтаӈ районыт рӯпиты. Ты юи-плт лккарыт Белоярский районт Нумто пвылн тув ёхталгыт. Тувыл Нижневартовский район лнэ пвлыӈ мхум уральтаӈкве мингыт.

Хӯрмит пиркта Хльӯс районын ктвес. Та районт лккарыт 16 пвлын тах хиглгыт. влт тн Нхщамвль пвыл мхум уральтасыт, ты юи-плт Хулюмсӯнт пвылн ялсыт. Ртыӈ свой тпос 9 хталт тн Октябрьский районын минмыгтгыт, 10 щислат Перегрёбный пвылт рӯпитаӈкве патгыт.

Лккарыт яныгпль тпос мус округ янытыл мхум уральтым мшинал яласаӈкве патгыт.

ӈк нтнэ тпос оигпан юи-плт кит ниӈхпыг рӯпитаӈкве с аквта тра вылтахтг. Ты лы-плт округув янытыл св тл «Николай Пирогов» ниӈхп яласас. Ты тлныл лильпи ниӈхп «Святитель Лука» рӯпитаӈкве вылтахты.

влт лккарыт лильпи ниӈхпыл Октябрьский район Большой Атлым пвылн пӯхталгыт. Ты юи-плт лккарыт Хльӯс районын минмыгтгыт, ӈк нтнэ тпос 26-30 хталыт сыс Саранпвылт рӯпитаӈкве патгыт.  Лӯпта тпос выл хталт Сӯкыръя пвылныл лнэ мхум уральтыяныл. Ос аквта тпос 5-6 хталыгт Кимкъясӯй пвылн мингыт. Ты кит мнь пвлыгт лккарыт выл щёс мхум туи тах уральтаӈкве патгыт.

Млты тл вт сграпнал тпост Хльӯс районт лнэ н Руслан Кухарук, яныг кӯщай, китыгластэ, манрыг ниӈхпыт рӯпитан лккарыт Кимкъясӯй ос Сӯкырья пвылн мхум пусмалтаӈкве ат ёхталгыт. Тнт округ яныг кӯщай лвыс, 2026 тлт «Святитель Лука» лильпи ниӈхп рӯпитаӈкве вылтахты, та порат лккарыт свнув мнь пвлытын ялуӈкве тах лымгыт. Ос лвыс, ты мнь пвлыг план-нпакн вос хансавег, лккарыт тув мир пусмалтаӈкве вос ялгыт ос та пвлыӈ хтпат уральтгыт.

Людмила Теткина