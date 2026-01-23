В Югре Росгвардия проводит мероприятия, посвященные 79 годовщине со Дня образования инженерной службы Росгвардии
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре приняли участие в ряде мероприятий, посвященных 79 годовщине со Дня образования инженерной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, которая отмечается 24 января 2026 года.
Офицер инженерной службы теруправления майор Дмитрий Нагребельный выступил в прямом эфире информационно-развлекательной программы «Бодрое утро» на радио России «Югория», ответил на вопросы ведущей Татьяны Мехряковой, а также рассказал о своей службе корреспонденту региональной газеты «Новости Югры» Радмиру Нугманову.
Радиослушатели и читатели газеты узнали о специфике работы специалистов ведомства, которые занимаются разминированием взрывоопасных предметов, принимают участие в антитеррористических операциях и обеспечивают безопасность граждан во время проведения массовых мероприятий.
В Нижневартовске представитель инженерно-технической группы ОМОН «Сокол – Югра» встретился со студентами городского политехнического колледжа, проинформировав их, как проходит подготовка представителей инженерной службы Росгвардии, какие навыки и знания необходимы для работы в этой сфере, а также какие наиболее сложные и ответственные задачи приходилось решать инженерной службе в последнее время.
Ребята показали представителю Росгвардии маскировочные сети, которые они изготовили собственными руками для передачи землякам на фронт, и поздравили всех представителей этого непростого направления ведомства с праздником.
