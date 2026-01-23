Музей Природы и Человека им. А.П. Ядрошникова в Русскинской бьет рекорды по посещаемости в 2026
Только за январь обновленный музей посетили свыше 1,8 тысячи человек, в том числе 604 ребенка, из них 85 ребят – из многодетных семей.
Учреждение посетили жители Сургутского района и Югры, гости из других регионов России, а также из Турции, Казахстана, Республики Молдова, Китая, Германии и Италии. Все новогодние каникулы музей работал почти без выходных, на его площадях ежедневно проходили мероприятия, сообщает в своем тг-канале глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
«Это и благотворительная елка для детей с ОВЗ, и мастер-классы по созданию сувениров, интерактивные новогодние программы, киносеансы, фотосессии в хантыйских национальных костюмах и катания на оленях. Пребывание в музее стало более комфортным для посетителей. В 2025 году здание капитально отремонтировали, на что из бюджета Сургутского района было направлено порядка 39 млн рублей. На эти средства заменили фасад и утеплитель, отремонтировали и утеплили кровлю, установили новые обогревательные приборы. Эти мероприятия позволили подготовить объект к довольно суровой зиме и создать соответствующие условия для более чем 8,5 тысячи экспонатов», – рассказал глава муниципалитета.
Посещаемость в прошлом году тоже порадовала: состоялось без малого 200 мероприятий, учреждение посетили свыше 25 тысяч человек.
Сотрудники учреждения работали также по грантовым проектам «Бабушкино платье», «Узоры предков» и «Связующая нить».
Проект – победитель конкурса Фонда президентских грантов «Разбег – развитие без границ», направленный на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, также пройдет в Русскинской.