В Ханты-Мансийском районе стартует проект по созданию сказок и легенд о родном крае
Творческая эстафета «Сказки и легенды Ханты-Мансийского района глазами детей» соберет более 100 детей из поселков Сибирский, Луговской, Кирпичный, села Реполово и деревни Белогорье. Под руководством педагогов и библиотекарей они будут создавать собственные сказки и легенды о родном крае.
Этот проект стал одним из победителей гранта губернатора Югры. Организаторы проекта отмечают, что лучшие детские работы будут опубликованы в специальном красочном сборнике. Творения юных авторов лягут в основу сувенирной продукции: футболок, кружек, ручек и значков.
Кроме сказок и легенд, ребята будут создавать иллюстрации к авторским произведениям и изготавливать керамические фигурки персонажей.
«Мы планируем регулярно освещать ход проекта, публиковать фото- и видеоматериалы с мастер-классов, а в дальнейшем — организовать онлайн-голосование за лучшие сказки и легенды, в котором смогут принять участие все жители района», — сообщают организаторы.
Предполагается, что эта инициатива будет направлена не только на развитие детского творчества, но и на сохранение культурной идентичности малых населенных пунктов региона через современные образовательные и художественные практики.