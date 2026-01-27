- Русский
На встрече с Русланом Проводниковым коренные жители подняли вопрос о новой жилищной программе Югры
Депутат окружной Думы Руслан Проводников ежегодно посещает населённые пункты Берёзовского района, встречается с жителями, ведёт личные приёмы и собирает обращения граждан. Такой подход позволяет лично оценивать условия жизни земляков и оперативно решать их проблемы.
21 января такая встреча состоялась в деревне Хулимсунте. Один из вопросов, который подняли жители, – новая жилищная программа для коренных жителей Югры. Согласно ей, социальные выплаты на приобретение жилья предусмотрены в пределах района, где семья включена в программу.
Всех волновал вопрос: почему введены такие ограничения?
Жительница деревни Хулимсунта Ольга Лагута рассказала:
– Нас очень интересует один вопрос, требующий решения на уровне губернатора, просим вашего содействия. В Югре открыта новая жилищная программа для коренных народов, мы начали собирать документы, но нас ограничили только муниципалитетом. Рынка жилья в Берёзовском районе нет. Мы не сможем воспользоваться этой субсидией. У нас в Хулимсунте ни один дом не подходит под эту программу, все дома ветхие и старые. Брать субсидию на строительство – у нас нет земли, нет участков под строительство. В Берёзово покупать – нет смысла, мы не хотим туда переезжать.
Комментируя вопрос, Руслан Проводников сказал, что в феврале на очередном заседании Думы озвучит эту проблему и постарается вместе с депутатами найти пути решения.
Ещё один вопрос также касался жилья. Многие жители Хулимсунта живут в квартирах по коммерческому найму. Пока работают, живут там, а с выходом на пенсию вынуждены будут освобождать жилплощадь. На встрече присутствовал начальник Сосьвинского ЛПУ МГ «Газпром Трансгаз Югорск» Андрей Бондарь. Он объяснил: «Это жильё строил «Газпром» для проживания своих сотрудников. Жильё даётся на время трудовых отношений, и это прописано в договоре. Как только человек уходит на пенсию или уволняется, в соответствии с трудовым договором, он должен освободить жилье. Для того чтобы на ваше место приехал другой человек работать и ему было где жить. У меня 400 рабочих, а квартир всего 140. Этого жилья не хватает, чтобы расселить весь персонал. Продавать жильё «Газпром» не будет».
Участники встречи рассказали, что в Хулимсунте не ведётся строительство жилья, так как это труднодоступное поселение. Завести стройматериалы крайне проблематично.
– Нам всё время говорят: не строят из-за того, что дорого. А ведь когда-то построили эти дома и стройматериал как-то завезли. Значит, строительство возможно, просто надо искать решения, – отметили участники встречи.
Местные жители не хотят уезжать из родного поселения, они хотят здесь жить. Но дома не подходят по программе выкупа, им по 30–40 лет, все в ужасном состоянии, половина из них идут под снос. Люди готовы купить здесь жильё, но его нет. На встречи люди задавались вопросом: почему при разработке программы не учитываются такие моменты?
Анна Алгадьева
Округ дума депутат Руслан Проводников эвӑӆт шуши мира хот ӆәтты поступсы оӆӑӊӑн иньщӑссы
Округ дума депутат кашӑӊ оӆ Сўмӑтвош район хўват ӊхийӆ па мир пиӆа вәйтантыйӆ. Щи пурайн ӆўв арсыр нўшайт оӆӑӊӑн уша вєрӆ.
Ас хӑӆты тыӆӑщ 21-мит хӑтӆӑн Хулимсунт кәртӑн мир пиӆа вәйтантупсы вәс. Кәртӑӊ мир йиӆуп шуши мир хотӑӊ поступсы оӆӑӊӑн иньщӑссӑт. Щи поступсы щирн, хот ӆәтты вух тәп щи районӑн мӑӆы, хута хӑннєхә хӑншаньщман вәӆ. Мир иньщӑсӑс, муй пӑта щиты вєрсы?
Хулимсунт кәртӑӊ нє Ольга Лагута иньщӑссӑӆэ:
– Мўӊ и нўша оӆӑӊӑн иньщӑсты ӆӑӊхаӆўв, ӆәӆн округ кәща хә ат нётӑс. Югра мўвевн шуши мир хот ӆәтты пӑта йиӆуп поступсы рәпитты оӆӊитӑс. Мўӊ мосты нєпекӑт ӑкӑтты питсўв, тәп мўӊева имухты лупсы, хуты тәп вәӆты районӑн хуща хот ӆәтты рӑхӆ. Тәп и вән нўша – Сўмӑтвош районӑн ӆәтты щира хот ӑнтәм, щирн мўӊ щи йиӆуп поступсы хўват хот ӆәтты ӑн вєритӆўв. Мўӊ Хулимсунт кәртэвн хуӆыева хотӑт вевтамӑт. Хот омӑсты пӑта субсидия вух вўты ищи ӑн вєритӆўв – мўв ӑн тӑйӆўв. Сўмӑтвошн хот ӆәтты ӑн ӆӑӊхаӆўв.
Руслан Проводников юхӆы лупӑс, вотас тыӆӑщн щи оӆӑӊӑн округ дума мирхот пурайн лупӆ па депутатӑт пиӆа нәмӑсты питӆӑт, муй щирн щи нўша тўӊматты.
Щӑӆта итәх хуятӑт иньщӑссӑт, хуты ӆыв «Газпром Трансгаз Югорск» тӑхи Сосьвинской ЛПУ хуща рәпитӆӑт па щи тӑхи хотӑтн коммерческой найм щирн вәӆӆӑт. Пенсияя мӑнмеӆ пийн щи хотӑт кәщайт юхӆы вўӆӑт. Сосьвинской ЛПУ тӑхи кәща хә А.А. Бондарь юхӆы лупӑс: «Тӑм хотӑт «Газпром» тӑхи ёх рәпатнекӆаӆ вәӆты-хоӆты пӑта омӑссӑт. «Кашащьты нєпек» хуща хӑншман вәӆ, хуты щӑта тәп рәпитты пурайн вәӆты рӑхӆ. Пенсияя муй па рәпата эвӑӆт йира мӑнмаӆ пийн рәпатнека имухты тӑм хот юхӆы мӑты мосӆ. Вантэ, ӆўв пеӆн йиӆуп рәпатнек юхӑтӆ. Мўӊ хущева 400 рәпатнек вәӆ, тәп 140 хот тӑйӆўв, щирн вәӆты-хоӆты хот ӑн тӑрмӑӆ. «Газпром» тӑхи кәщайт хотӑт тыныты ӑн питӆӑт».
Вәйтантупсыйн кәртӑӊ мир лупсӑт, Хулимсунт кәртӑн хотӑт ӑн омӑсӆыйт, вантэ, тыв хотӑт омӑсты пурмӑсӑт ӆавӑрт тәты.
– Мўӊева иса пурайн лупӆы, мӑтты ки, тӑта хотӑт омӑсты вєр – тынӑӊ. Тәп хәнты тӑм хотӑт омӑссыйт, щирн мосты пурмӑсӑт тәсыйт. Щирн тӑта хотӑт омӑсты рӑхӆ, тәп щи мосты вєр оӆӑӊӑн нәмӑсты мосӆ, – вәйтантупсы юхтум мир лупсӑт.
Кәртӑӊ мир па вошӑта вәӆты пӑта мӑнты ӑн ӆӑӊхаӆӑт. Тәп тӑта омӑсты хотӑт катрайт – 30–40 оӆ юхӆы омӑссыйт, щирн вевтама йисӑт. Кәртӑӊ мир хотӑт ӆәтты ӆӑӊхаӆӑт, тәп щимӑщ хотӑт ӑнтәмӑт. Муй пӑта шуши мир хот ӆәтты поступсы хӑншум пурайн щи оӆӑӊӑн ӑн нәмӑссы?
Анна Алгадьева
Хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс: Людмила Гурьева
Хльӯс район пвланэ хумыс лгыт, тав акваг уральтым ньщиянэ
Округ Дума депутатыг лнэ хум Руслан Проводников тлэ мт тлы порат Хльӯс район хосыт яласы, пвлыӈ мхмыт ёт потрами, маныр трвит ньщгыт - ёл-хансыянэ. Тыщир яласым тав мкыг вгтэ, мхманэ манарыл онтастаӈкв ргыт.
Тл котиль тпос 21 щислат Руслан Проводников Хальӯс район Хулюмсӯнт пвылн ёхталас. Сапрни врнэ мгыс пвлыӈ мхум мирколн атхатыгласыт. Мхум пуссын йильпи субсидия-олн минэ урыл потыртасыт, хумыс ты программа рӯпиты, манрыг туп лнэ мтт кол ёвтуӈкв рви? Мн пвлувт йильпи колыт ат ӯнттавет, таимгыс кол ёвтнэ пищ тим.
Ань йильпи постановление щирыл туп наӈки лнэ пвлынт ман районынт кол ёвтуӈкв рви, кос кол ӯнттын олныл с хоты мн хасхатым лгын, туп тот мивен.
Таимгыс пвлыӈ мхум пуссын китыглахтгыт, Ольга Васильевна Лагута, миркол кӯщай н, лви:
Мн пуссын акв китыглахтын лтыӈ ньщв, ты врмаль урыл губернатор ёт потыртаӈкв ри. Наӈ мнавн ке нтнувын: ань йильпи субсидия программа пӯсвес, мн пуссын кол ёвтнэ нпаканув атуӈкв квлапасув. Хльӯс район мт ртмын щирыл кол ёвтнэ пищ тим. Мн мнь пвлыӈ мт лнэ мхум кол тл хультв. Мн ат врмв ты программа щирыл кол ёвтуӈкв. Мн Хулюмсӯнт пвлувт колыт ёвтнэ хурипат ти, пуссын пс колыт. Хльӯсыт кол ёвтуӈкв ос тот луӈкв мн ат таӈхв. Мнкинвн кол ӯнттын щирыл – кол ӯнттын м тим.
Руслан Михайлович лви: «Ам ксыӈ мт тл котиль тпост Хльӯс мм хосыт яласгум, лов тлыг ты мтыс тох яласанэм. Ам ксыӈ пвылн хоиглгум, пвлыӈ мхум ёт хнтхатыглгум, тн ётаныл потыртгум, маныр трвит ньщгыт - ёл-хансыянум. Ртыӈ ссуй тпост Думат заседание паты, ам тот ты врмалит урыл потыртаӈкв патгум, тувыл аквъёт номсахтуӈкв патв, хумыс нтуӈкв рви».
с потыр лыс, Хулюмсӯнтувт тва мхум коммерческий найм щирыл квартират лгыт, рӯпитанныл сыс рӯпата мныл лнэ колыл майлавет, пенсиян ке мины манос рӯпат мныл пхын ке мины - коланылныл кон-ктавет. Сосьвинский ЛПУ организацият кущаиг лнэ хум Бондарь А.А. ос ты сапранит лыс, тав лви:
«Ты «Газпром» плыл ӯнттым колыт рӯпитан мхмыт мгыс. лумхлас рӯпитантэ сыс колыл майлаве, рӯпатан патхатнэ договор нпакт ты урыл с хансым лы. Хтпа пенсиян ке мины манос такви пхын ке мины, колэ та хӯлитэ. Тав пнтсылэ мт хтпа ёхты, тавн с лнэ кол ри. Мн организациявт 400 лумхлас рӯпиты, лнэ кол 140 тӯп. Амки рӯпата мхманум лнэ колын ат твлавет. «Газпром» плыл ӯнттым колыт лаль лнэ мгыс ат тыналахтгыт».
Мн пвлувн яласан лӈхе хоса мгыс, кол ӯнттын мхум кол ӯнттуӈкв вуйхатуӈкв ат таӈхгыт. Тн щиранылтыл, матыр кол ӯнттын пормас тыг тотуӈкв трвитыӈ, тыт тлэ-туве яласан лӈх тим. Кӯщаиг лнэ мхум лвгыт: йильпи колыт ат ӯнттавет, кол ӯнттуӈкве сака тыныӈ. Хуньт матыр порат ань лнэ колыт матур ӯнттыгллвсыт, хотмус кол ӯнттын пормас тыг тотыгллсыт, хартыгллсыт. Тохаӈк кол ӯнттуӈкв рви кос.
Потрум оигпан итыл таххаты лвуӈкв: тармыл лнэ мхум тыгыл нмхотталь минуӈкв ат кос таӈхгыт. Мхум тыт кол ёвтуӈкв таӈхгыт, ёвтнэ кол тим. Пвылт йильпи ӯнттым кол щар тим, колыт пуссын псыт, 30-40 тлыг мтсыт. Хунь ты программа хансым порат, рыс ты врмалит ёмщаквнув сунсыглаӈкв. Хльӯс район мхум пуссын акв Хльӯсын хунь лпгыт.
Руслан Михайловичин пӯмащип лтыӈ лвв, такви мхманэ уральтантэ мгыс. Ты хансум трвит врмалянув, номсв лаль врмалиг састгыт.
Анна Алгадьева