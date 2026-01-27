Форма поиска

На встрече с Русланом Проводниковым коренные жители подняли вопрос о новой жилищной программе Югры

27.01.2026

Депутат окружной Думы Руслан Проводников ежегодно посещает населённые пункты Берёзовского района, встречается с жителями, ведёт личные приёмы и собирает обращения граждан. Такой подход позволяет лично оценивать условия жизни земляков и оперативно решать их проблемы.
21 января такая встреча состоялась в деревне Хулимсунте. Один из вопросов, который подняли жители, – новая жилищная программа для коренных жителей Югры. Согласно ей, социальные выплаты на приобретение жилья предусмотрены в пределах района, где семья включена в программу.
Всех волновал вопрос: почему введены такие ограничения?
Жительница деревни Хулимсунта Ольга Лагута рассказала:
– Нас очень интересует один вопрос, требующий решения на уровне губернатора, просим вашего содействия. В Югре открыта новая жилищная программа для коренных народов, мы начали собирать документы, но нас ограничили только муниципалитетом. Рынка жилья в Берёзовском районе нет. Мы не сможем воспользоваться этой субсидией. У нас в Хулимсунте ни один дом не подходит под эту программу, все дома ветхие и старые. Брать субсидию на строительство – у нас нет земли, нет участков под строительство. В Берёзово покупать – нет смысла, мы не хотим туда переезжать.
Комментируя вопрос, Руслан Проводников сказал, что в феврале на очередном заседании Думы озвучит эту проблему и постарается вместе с депутатами найти пути решения.
Ещё один вопрос также касался жилья. Многие жители Хулимсунта живут в квартирах по коммерческому найму. Пока работают, живут там, а с выходом на пенсию вынуждены будут освобождать жилплощадь. На встрече присутствовал начальник Сосьвинского ЛПУ МГ «Газпром Трансгаз Югорск»  Андрей Бондарь. Он объяснил: «Это жильё строил «Газпром» для проживания своих сотрудников. Жильё даётся на время трудовых отношений, и это прописано в договоре. Как только человек уходит на пенсию или уволняется, в соответствии с трудовым договором, он должен освободить жилье. Для того чтобы на ваше место приехал другой человек работать и ему было где жить. У меня 400 рабочих, а квартир всего 140. Этого жилья не хватает, чтобы расселить весь персонал. Продавать жильё «Газпром» не будет».
Участники встречи рассказали, что в Хулимсунте не ведётся строительство жилья, так как это труднодоступное поселение. Завести стройматериалы крайне проблематично.
– Нам всё время говорят: не строят из-за того, что дорого. А ведь когда-то построили эти дома и стройматериал как-то завезли. Значит, строительство возможно, просто надо искать решения, – отметили участники встречи.
Местные жители не хотят уезжать из родного поселения, они хотят здесь жить. Но дома не подходят по программе выкупа, им по 30–40 лет, все в ужасном состоянии, половина из них идут под снос. Люди готовы купить здесь жильё, но его нет. На встречи люди задавались вопросом: почему при разработке программы не учитываются такие моменты?
Анна Алгадьева

Округ дума депутат Руслан Проводников эвӑӆт шуши мира хот ӆәтты поступсы оӆӑӊӑн иньщӑссы 

27.01.2026

Округ дума депутат кашӑӊ оӆ Сўмӑтвош район хўват ӊхийӆ па мир пиӆа вәйтантыйӆ. Щи пурайн ӆўв арсыр нўшайт оӆӑӊӑн уша вєрӆ.

Ас хӑӆты тыӆӑщ 21-мит хӑтӆӑн Хулимсунт кәртӑн мир пиӆа вәйтантупсы вәс. Кәртӑӊ мир йиӆуп шуши мир хотӑӊ поступсы оӆӑӊӑн иньщӑссӑт. Щи поступсы щирн, хот ӆәтты вух тәп щи районӑн мӑӆы, хута хӑннєхә хӑншаньщман вәӆ. Мир иньщӑсӑс, муй пӑта щиты вєрсы?

Хулимсунт кәртӑӊ нє Ольга Лагута иньщӑссӑӆэ:

– Мўӊ и нўша оӆӑӊӑн иньщӑсты ӆӑӊхаӆўв, ӆәӆн округ кәща хә ат нётӑс. Югра мўвевн шуши мир хот ӆәтты пӑта йиӆуп поступсы рәпитты оӆӊитӑс. Мўӊ мосты нєпекӑт ӑкӑтты питсўв, тәп мўӊева имухты лупсы, хуты тәп вәӆты районӑн хуща хот ӆәтты рӑхӆ. Тәп и вән нўша – Сўмӑтвош районӑн ӆәтты щира хот ӑнтәм, щирн мўӊ щи йиӆуп поступсы хўват хот ӆәтты ӑн вєритӆўв. Мўӊ Хулимсунт кәртэвн хуӆыева хотӑт вевтамӑт. Хот омӑсты пӑта субсидия вух вўты ищи ӑн вєритӆўв – мўв ӑн тӑйӆўв. Сўмӑтвошн хот ӆәтты ӑн ӆӑӊхаӆўв.

Руслан Проводников юхӆы лупӑс, вотас тыӆӑщн щи оӆӑӊӑн округ дума мирхот пурайн лупӆ па депутатӑт пиӆа нәмӑсты питӆӑт, муй щирн щи нўша тўӊматты.

Щӑӆта итәх хуятӑт иньщӑссӑт, хуты ӆыв «Газпром Трансгаз Югорск» тӑхи Сосьвинской ЛПУ хуща рәпитӆӑт па щи тӑхи хотӑтн коммерческой найм щирн вәӆӆӑт. Пенсияя мӑнмеӆ пийн щи хотӑт кәщайт юхӆы вўӆӑт. Сосьвинской ЛПУ тӑхи кәща хә А.А. Бондарь юхӆы лупӑс: «Тӑм хотӑт «Газпром» тӑхи ёх рәпатнекӆаӆ вәӆты-хоӆты пӑта омӑссӑт. «Кашащьты нєпек» хуща хӑншман вәӆ, хуты щӑта тәп рәпитты пурайн вәӆты рӑхӆ. Пенсияя муй па рәпата эвӑӆт йира мӑнмаӆ пийн рәпатнека имухты тӑм хот юхӆы мӑты мосӆ. Вантэ, ӆўв пеӆн йиӆуп рәпатнек юхӑтӆ. Мўӊ хущева 400 рәпатнек вәӆ, тәп 140 хот тӑйӆўв, щирн вәӆты-хоӆты хот ӑн тӑрмӑӆ. «Газпром» тӑхи кәщайт хотӑт тыныты ӑн питӆӑт».

Вәйтантупсыйн кәртӑӊ мир лупсӑт, Хулимсунт кәртӑн хотӑт ӑн омӑсӆыйт, вантэ, тыв хотӑт омӑсты пурмӑсӑт ӆавӑрт тәты.

– Мўӊева иса пурайн лупӆы, мӑтты ки, тӑта хотӑт омӑсты вєр – тынӑӊ. Тәп хәнты тӑм хотӑт омӑссыйт, щирн мосты пурмӑсӑт тәсыйт. Щирн тӑта хотӑт омӑсты рӑхӆ, тәп щи мосты вєр оӆӑӊӑн нәмӑсты мосӆ, – вәйтантупсы юхтум мир лупсӑт.

Кәртӑӊ мир па вошӑта вәӆты пӑта мӑнты ӑн ӆӑӊхаӆӑт. Тәп тӑта омӑсты хотӑт катрайт – 30–40 оӆ юхӆы омӑссыйт, щирн вевтама йисӑт. Кәртӑӊ мир хотӑт ӆәтты ӆӑӊхаӆӑт, тәп щимӑщ хотӑт ӑнтәмӑт. Муй пӑта шуши мир хот ӆәтты поступсы хӑншум пурайн щи оӆӑӊӑн ӑн нәмӑссы?  

Анна Алгадьева

Хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс: Людмила Гурьева

Хльӯс район пвланэ хумыс лгыт, тав акваг уральтым ньщиянэ

27.01.2026

Округ Дума депутатыг лнэ хум Руслан Проводников тлэ мт тлы порат Хльӯс район хосыт яласы, пвлыӈ мхмыт ёт потрами, маныр трвит ньщгыт - ёл-хансыянэ. Тыщир яласым тав мкыг вгтэ, мхманэ манарыл онтастаӈкв ргыт.

Тл котиль тпос 21 щислат Руслан Проводников Хальӯс район Хулюмсӯнт пвылн ёхталас. Сапрни врнэ мгыс пвлыӈ мхум мирколн атхатыгласыт. Мхум пуссын йильпи субсидия-олн минэ урыл потыртасыт, хумыс ты программа рӯпиты, манрыг туп лнэ мтт кол ёвтуӈкв рви? Мн пвлувт йильпи колыт ат ӯнттавет, таимгыс кол ёвтнэ пищ тим.

Ань йильпи постановление щирыл туп наӈки лнэ пвлынт ман районынт кол ёвтуӈкв рви, кос кол ӯнттын олныл с хоты мн хасхатым лгын, туп тот мивен. 

Таимгыс пвлыӈ мхум пуссын китыглахтгыт, Ольга Васильевна Лагута, миркол кӯщай н, лви:

Мн пуссын акв китыглахтын лтыӈ ньщв, ты врмаль урыл губернатор ёт потыртаӈкв ри. Наӈ мнавн ке нтнувын: ань йильпи субсидия программа пӯсвес, мн пуссын кол ёвтнэ нпаканув атуӈкв квлапасув. Хльӯс район мт ртмын щирыл кол ёвтнэ пищ тим. Мн мнь пвлыӈ мт лнэ мхум кол тл хультв. Мн ат врмв ты программа щирыл кол ёвтуӈкв. Мн Хулюмсӯнт пвлувт колыт ёвтнэ хурипат ти, пуссын пс колыт. Хльӯсыт кол ёвтуӈкв ос тот луӈкв мн ат таӈхв. Мнкинвн кол ӯнттын щирыл – кол ӯнттын м тим.

Руслан Михайлович лви: «Ам ксыӈ мт тл котиль тпост Хльӯс мм хосыт яласгум, лов тлыг ты мтыс тох яласанэм. Ам ксыӈ пвылн хоиглгум, пвлыӈ мхум ёт хнтхатыглгум, тн ётаныл потыртгум, маныр трвит ньщгыт - ёл-хансыянум. Ртыӈ ссуй тпост Думат заседание паты, ам тот ты врмалит урыл потыртаӈкв патгум, тувыл аквъёт номсахтуӈкв патв, хумыс нтуӈкв рви».

с потыр лыс, Хулюмсӯнтувт тва мхум коммерческий найм щирыл квартират лгыт, рӯпитанныл сыс рӯпата мныл лнэ колыл майлавет, пенсиян ке мины манос рӯпат мныл пхын ке мины - коланылныл  кон-ктавет.  Сосьвинский ЛПУ организацият кущаиг лнэ хум Бондарь А.А. ос ты сапранит лыс, тав лви:

«Ты «Газпром» плыл ӯнттым колыт рӯпитан мхмыт мгыс. лумхлас рӯпитантэ сыс колыл майлаве, рӯпатан патхатнэ договор нпакт ты урыл с хансым лы. Хтпа пенсиян ке мины манос такви пхын ке мины, колэ та хӯлитэ. Тав пнтсылэ мт хтпа ёхты, тавн с лнэ кол ри. Мн организациявт 400 лумхлас рӯпиты, лнэ кол 140  тӯп. Амки рӯпата мхманум лнэ колын ат твлавет. «Газпром» плыл ӯнттым колыт лаль лнэ мгыс ат тыналахтгыт».

Мн пвлувн яласан лӈхе хоса мгыс, кол ӯнттын мхум кол ӯнттуӈкв вуйхатуӈкв ат таӈхгыт. Тн щиранылтыл, матыр кол ӯнттын пормас тыг тотуӈкв трвитыӈ, тыт тлэ-туве яласан лӈх тим. Кӯщаиг лнэ мхум лвгыт: йильпи колыт ат ӯнттавет, кол ӯнттуӈкве сака тыныӈ. Хуньт матыр порат ань лнэ колыт матур ӯнттыгллвсыт, хотмус кол ӯнттын пормас тыг тотыгллсыт, хартыгллсыт. Тохаӈк кол ӯнттуӈкв  рви кос.

Потрум оигпан итыл таххаты лвуӈкв: тармыл лнэ мхум тыгыл нмхотталь минуӈкв ат кос таӈхгыт. Мхум тыт кол ёвтуӈкв таӈхгыт, ёвтнэ кол тим. Пвылт йильпи ӯнттым кол щар тим, колыт пуссын псыт, 30-40 тлыг мтсыт. Хунь ты программа хансым порат, рыс ты врмалит ёмщаквнув сунсыглаӈкв. Хльӯс район мхум пуссын акв Хльӯсын хунь лпгыт.

Руслан Михайловичин пӯмащип лтыӈ лвв, такви мхманэ уральтантэ мгыс. Ты хансум трвит врмалянув, номсв лаль врмалиг састгыт.

Анна Алгадьева