Жителей Ханты-Мансийского автономного округа приглашают подать заявки на VI Международный фестиваль Правильного кино
Музей Победы приглашает жителей Ханты-Мансийского автономного округа к участию в VI Международном фестивале Правильного кино. Оставить заявку на участие представители киноиндустрии могут до 15 марта 2026 года.
Кинофорум, традиционно приуроченный к празднованию 9 Мая, пройдет с 21 по 28 апреля в Москве и регионах. Основной площадкой проведения станет Музей Победы на Поклонной горе, также показы пройдут в региональных музеях, учреждениях культуры, школах и всероссийских детских центрах.
«Кинофестиваль традиционно состоится в преддверии Дня Победы. Его основная цель - укрепление престижа и популяризация кино, основанного на традиционных ценностях, сохранение преемственности поколений и памяти о подвигах предков», - подчеркнули в Музее Победы.
К участию в конкурсной программе могут быть заявлены фильмы из всех регионов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья в следующих категориях: игровые, документальные, анимационные полнометражные и короткометражные фильмы, специальные репортажи. Оценивать работы будет Международный экспертный совет. Картины-победители получат широкий прокат во многих регионах страны и за рубежом.
На данный момент на участие в конкурсной программе фестиваля подано более 50 заявок из пяти стран (Россия, Республика Беларусь, Республика Сербская, Индия, Мавритания).
Подробнее на странице фестиваля https://tciff.ru/