Госархив Югры подготовил виртуальную выставку к юбилею природного парка «Самаровский чугас»
В январе 2026 года главный природный парк Ханты-Мансийска отметил 25-летие со дня основания.
Этому юбилею Государственный архив Югры посвятил онлайн-выставку, которую можно посмотреть с экрана компьютера.
«За четверть века "Самаровский чугас" стал не просто охранной зоной, а настоящим научно‑просветительским и рекреационным центром, где сохраняется биологическое разнообразие и поддерживается гармония между городом и дикой природой», — отмечают сотрудники архива.
Не все, например, знают, что сначала парк назывался памятником природы «Ханты‑Мансийские холмы», и лишь с 2001 года стал носить современное название, а также существенно расширил свои границы.
Сотрудники окружного Госархива приглашают югорчан познакомиться с выставкой, где можно увидеть исторические документы, рассказывающие о становлении парка, а также ознакомиться с особенностями территории природного парка Югры.
Авторы юбилейного лонгрида пожелали сотрудникам парка «Самаровский чугас» дальнейших успехов, новых достижений, благополучия и процветания. Пусть природа дарит вдохновение и энергию, вдохновляет на новые свершения и открытия!