Как национальный орнамент можно применить в бизнесе, югорчанам рассказали в школе «Традиции в деле»
Орнамент коренных народов Севера – это язык, который может рассказать о предпринимательской идее, цели и продукте. Организаторы школы отмечают большую роль орнамента в повседневной жизни коренных народов:
«На нём написаны истории о силе, защите, плодородии и пути. Ваш бизнес может говорить на этом языке. Как начать диалог? Стилизуйте, переосмысливайте, вплетайте узор в современный контекст. Так вы создадите уникальный бренд, который уважает корни».
Для примера ученикам выбрали и «перевели» четыре сильных орнамента, разъяснили их значение и подсказали, как они могут помочь региональному бизнесу.
К примеру, известный орнамент, выглядящий как ряд ромбов, называется «щучьи зубы».
«Значение: оберег от злых духов, символ защиты и создания границ. Дает владельцу силу, хитрость и упорство царицы вод. Узор по краю одежды – это замкнутый контур безопасности, «челюсти», которые не пускают дурное внутрь. Для какого дела? Идеален для проектов, где важны надежность, защита клиента, безопасность. Это знак для охранных сервисов, качественной упаковки, юридических консультаций, IT-безопасности, брендов, делающих ставку на неуязвимость и выносливость (спортивная экипировка, снаряжение)», – разъяснили молодым предпринимателям в телеграм-канале школы.
Напомним, занятия в предпринимательской школе для молодежи коренных народов Севера в Югре начнутся в феврале.