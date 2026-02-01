Госдума: какие изменения вступят в силу в феврале в России
Россиян ждет индексация социальных выплат и пособий. Об этих и других изменениях рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале и в канале в MAX, сообщает «Российская газета».
Спикер отметил, что с начала февраля предусмотрено проведение индексации порядка 40 различных видов государственных выплат, пособий и компенсаций на 5,6% - этот показатель отражает уровень роста потребительских цен за прошедший год. В частности, ожидается увеличение размера материнского капитала: при рождении первого ребенка - 728,9 тысячи рублей, второго ребенка - дополнительное начисление 234,3 тысячи рублей.
Семьям, не получившим сертификат на первенца, при рождении второго ребенка предусмотрена единоразовая выплата в размере 963,2 тысячи рублей.
Также предусмотрено увеличение размеров пособий при рождении малыша, при уходе за ребенком до достижения возраста 1,5 лет неработающими родителями и денежной помощи матерям, награжденным званием «Мать-героиня».
«Важно делать все, чтобы в нашей стране было как можно больше семей с детьми. Создавать для этого условия», - цитирует издание комментарий Володина.
Председатель Госдумы также напомнил о повышении размеров дополнительных выплат пенсионерам, участникам боевых действий, гражданам с инвалидностью, а также увеличении величины пособия по безработице.
Следующий блок нововведений, о которых сообщил Володин, посвящен расширению гарантий для покупателей.
«Вступающие с 1 февраля в силу законы укрепляют права потребителей, пострадавших от приобретения некачественных товаров. Граждане получают возможность взыскать разницу между первоначальной стоимостью купленного товара и текущей рыночной ценой аналогичных моделей на момент решения конфликта. Данная норма будет применима к товарам сложной технической конструкции. Это, например, телевизоры, холодильники, мониторы. Однако будут предусмотрены и исключения», - уточняет издание.