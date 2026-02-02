В январе сотрудники Росгвардии изъяли свыше 70 единиц оружия в Югре

С 1 февраля 2026 года материнский семейный капитал (МСК) увеличился на 5,6% исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Отделение СФР по Югре провело индексацию для всех семей в регионе, частично или полностью сохранивших средства сертификата.