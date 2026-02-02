В январе сотрудники Росгвардии изъяли свыше 70 единиц оружия в Югре
Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по ХМАО – Югре озвучили итоги служебной деятельности за январь 2026 года.
За месяц росгвардейцы обработали более двух тысяч заявлений по вопросам оказания государственных услуг гражданам в сфере оборота оружия и частной детективной и охранной деятельности.
В рамках комплексной проверки обеспечения сохранности оружия по месту жительства граждан инспекторы Росгвардии осуществили более 360 проверок, в ходе которых выявили 23 правонарушения. Из незаконного оборота было изъято свыше 70 единиц оружия и порядка одной тысячи штук боеприпасов. Виновные привлечены к административной ответственности.
Гражданами добровольно сдано 37 единиц оружия и 347 штук боеприпасов.
По итогам 2025 года Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по ХМАО – Югре вошел в тройку лучших в Уральском округе Росгвардии.
