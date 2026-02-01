В национальном центре «Россия» в Югре стартовала школа юного экскурсовода
В национальном центре «Россия» в Югре стартовал проект «Школа юного экскурсовода. Первые юные экскурсоводы Югры дали клятву.
Сегодня 15 старшеклассников начали свой путь в профессию. Они уже произнесли настоящую клятву экскурсовода — пообещали с гордостью рассказывать об истории и культуре нашего округа.
Чтобы ребята сразу почувствовали себя одной командой, начали с игр на сплочение, а затем познакомили их с главной экспозицией «Увидеть Югру — влюбиться в Россию!». Уже скоро они начнут изучать ее не как гости, а как будущие авторы своих собственных экскурсий.
«Я захотела пойти в эту сферу, потому что занимаюсь на протяжении почти уже двух лет театральным искусством, и хотела себя попробовать еще в чем-то новом. Я живу здесь уже почти 11 лет, захотелось узнать больше про свой округ. Мне очень интересно. Я уже была в филиале национального центра. Мне тут очень понравилось, и я думаю, что я больше смогу рассказать югорчанам и гостям», — рассказала участница «Школы юного экскурсовода» Ярослава Неустроева.
Впереди у юных экскурсоводов четыре месяца занятий. Раз в неделю ребята будут учиться говорить уверенно, создавать живые истории и проводить настоящие экскурсии.
«Я сегодня пришла со своей дочерью Динарой. Она хочет участвовать в проекте. Для нее это новый этап развития, потому что она с третьего класса занимается краеведением, неоднократно выигрывала Кубок краеведения. И когда мы увидели это объявление о наборе экскурсоводов, нам показалось, что здесь ее место. Я жду, когда моя дочь проведет экскурсию мне, семье, может быть, друзьям, которые приедут к нам из других городов. Мне кажется, это будет очень замечательно, интересно», — поделилась своими ожиданиями от проекта мама одной из участниц — Анна Верходанова.
Фото: Пресс-служба Национального центра «Россия» в Югре