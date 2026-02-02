Состоится «Герценовский фестиваль»
Институт народов Севера Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена приглашает учащихся 11 классов принять участие в общеуниверситетском проекте «Герценовский Фестиваль»
Победители Герценовского фестиваля получают +10 дополнительных баллов к сумме ЕГЭ или результатам вступительных испытаний при поступлении в бакалавриат в Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена.
Сроки проведения:
Общий период: с 15 марта 2026 г. по 28 апреля 2026 г.
Поэтапно:
1. Прием заявок до 15 апреля 2026 г.
2. Выполнение и представление работы 28 апреля 2026 г.
3. Подведение итогов до 30 апреля 2026 г.
Как принять участие в фестивале?
1. Подать заявку на (см. форма заявки) на адрес электронной почты e_kolodeznikova@mail.ru с 15 марта по 15 апреля 2026 г. включительно
2. Выполнить творческую работу в соответствии с выбранным направлением
3. Отправить готовую работу в установленный срок
Содержание и критерии оценки творческой работы
Работа может быть представлена в одной из номинаций:
1. Произведение на родном языке (стихи, проза)
2. Видеозапись (танец, исполнение песни, игра на музыкальном инструменте)
3. Фотография изделия декоративно-прикладного искусства коренных малочисленных народов Севера.
Работу необходимо выслать до 28 апреля 2026 года Колодезниковой Екатерине Петровне на эл.почту: e_kolodeznikova@mail.ru
Требования к письму:
- В теме письма необходимо указать «Герценовский фестиваль»
- В письме необходимо указать: фамилию, имя, отчество, наименование образовательного учреждения и класс (например, Иванов Иван Иванович, МБОУ СОШ №111 Невского района Санкт-Петербурга, 11 класс)
Методические рекомендации и технические требования
Для произведений на родном языке:
- Формат файла: PDF.
- Текст: шрифт Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал 1.5, выравнивание по ширине, автоматический перенос.
- Поля: верхнее/нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1.5 см.
Для видеозаписей:
- Продолжительность видео до 3 минут.
- Разрешение видео – HD 480p до 1080р.
- Формат MPEG-4 (.mp4) или MOV.
Требования к содержанию: художественность, оригинальность, непрерывность звука и видео, отсутствие посторонних шумов и закадровых комментариев.
Для фотографий изделий декоративно-прикладного искусства:
- Формат файла: JPEG (.jpg).
- Качество: высокое, четкое изображение.
- Размер файла: не более 5 МБ.
- Запрещены: надписи, добавленные после съемки; любые изменения фона, добавление или удаление объектов с помощью графических редакторов.
- Обязательно: сопроводительная информация об изделии (название, описание, автор).
Контактный телефон ответственного лица:
Колодезникова Екатерина Петровна, к.т. 8-999-060-01-40
Эл.почта: e_kolodeznikova@mail.ru
Информация: Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена