Состоится «Герценовский фестиваль»

02.02.2026

Институт народов Севера Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена приглашает учащихся 11 классов принять участие в общеуниверситетском проекте «Герценовский Фестиваль»

Победители Герценовского фестиваля получают +10 дополнительных баллов к сумме ЕГЭ или результатам вступительных испытаний при поступлении в бакалавриат в Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена.

Сроки проведения:

Общий период: с 15 марта 2026 г. по 28 апреля 2026 г.

Поэтапно:

1. Прием заявок до 15 апреля 2026 г. 

2. Выполнение и представление работы 28 апреля 2026 г. 

3. Подведение итогов до 30 апреля 2026 г.

 

Как принять участие в фестивале?

1. Подать заявку на (см. форма заявки) на адрес электронной почты e_kolodeznikova@mail.ru с 15 марта по 15 апреля 2026 г. включительно

2. Выполнить творческую работу в соответствии с выбранным направлением

3. Отправить готовую работу в установленный срок

 

Содержание и критерии оценки творческой работы

Работа может быть представлена в одной из номинаций:

1. Произведение на родном языке (стихи, проза) 

2. Видеозапись (танец, исполнение песни, игра на музыкальном инструменте) 

3. Фотография изделия декоративно-прикладного искусства коренных малочисленных народов Севера.

Работу необходимо выслать до 28 апреля 2026 года Колодезниковой Екатерине Петровне на эл.почту: e_kolodeznikova@mail.ru

Требования к письму:

  • В теме письма необходимо указать «Герценовский фестиваль»
  • В письме необходимо указать: фамилию, имя, отчество, наименование образовательного учреждения и класс (например, Иванов Иван Иванович, МБОУ СОШ №111 Невского района Санкт-Петербурга, 11 класс)

Методические рекомендации и технические требования

Для произведений на родном языке:

­ - Формат файла: PDF.

- Текст: шрифт Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал 1.5, выравнивание по ширине, автоматический перенос.

- Поля: верхнее/нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1.5 см.

Для видеозаписей:

- Продолжительность видео до 3 минут.

- Разрешение видео – HD 480p до 1080р.

- Формат MPEG-4 (.mp4) или MOV.

Требования к содержанию: художественность, оригинальность, непрерывность звука и видео, отсутствие посторонних шумов и закадровых комментариев.

Для фотографий изделий декоративно-прикладного искусства:

- Формат файла: JPEG (.jpg).

- Качество: высокое, четкое изображение.

- Размер файла: не более 5 МБ.

-  Запрещены: надписи, добавленные после съемки; любые изменения фона, добавление или удаление объектов с помощью графических редакторов.

- Обязательно: сопроводительная информация об изделии (название, описание, автор).

Контактный телефон ответственного лица:

Колодезникова Екатерина Петровна, к.т. 8-999-060-01-40

Эл.почта: e_kolodeznikova@mail.ru

Информация: Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена

