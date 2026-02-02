- Русский
- Хантыйский
В Нягани состоялся этнофестиваль «Традиции гостеприимства народов России": праздник дружбы и культурного многообразия»
31 января 2026 года в городе Нягань состоялось знаменательное мероприятие – первый этнофестиваль «Традиции гостеприимства народов России», организованный в рамках национального проекта «Все народы в гости просим». Фестиваль стал ярким событием в Год единства народов России, призванный укрепить взаимопонимание и уважение между представителями разных культур.
Особое внимание было уделено демонстрациям национальных традиций гостеприимства общественных национальных организаций Нягани, каждая из которых показала уникальные обычаи своего народа.
Команда активистов Няганского отделения ОО «Спасение Югры» и АНО «Центр сохранения и развитие культурного наследия обско-угорских народов «Эвие“/"Девушка» в лице Есаулковой Наталия, Шадриной Клавдии, Ганерт Анны, Сидорук Елизаветы, Шишкиной Елены, Арзамазовой Веры приняли активное участие и познакомили аудиторию с традициями гостеприимства народов хантов и манси.
Они представили традиционное хантыйское и мансийское гостеприимство, подчеркнув важность приёма гостей с теплотой и щедростью. Участники рассказали, что гость в доме всегда воспринимается как долгожданный друг, и ему предлагаются лучшие угощения и подарки, среди которых традиционные ткани, одежда и изделия народных промыслов. Одним из ярких моментов стало проведение древнего ритуала окуривания стола перед приёмом пищи, символизирующего очищение пространства и привлечение добрых духов. Завершилась презентация традиционным танцем «Куренька», который погрузил зрителей в атмосферу народной радости и веселья.
Особо хотелось отметить атмосферу фестиваля. Этнофестиваль собрал представителей множества этнических групп, демонстрируя уникальное разнообразие культур России. Мероприятие способствовало укреплению дружеских связей и обмену ценнейшими элементами национальной культуры. Организаторы мероприятия «Общество русской культуры» города Нягани под председательством Татьяны Макагоновой, получила многочисленные благодарности от участников и зрителей за создание уникальной атмосферы праздника.
В заключении хотелось бы подчеркнуть, что этнофестиваль «Традиции гостеприимства народов России» прошёл с огромным успехом, став примером успешного взаимодействия культур и укрепления межэтнического сотрудничества. Участникам пожелали дальнейших творческих достижений и выразили надежду на продолжение совместных мероприятий, направленных на сохранение и развитие культурных традиций народов России.
Мероприятие завершилось общей фотографией, показывающей единения и гордость за богатое наследие многонациональной России.
Наталья Есаулкова,
г. Нягань
«Хутыса Россия мўвев арсыр мирӑт мойӊ ёх вәйтантыйӆӆӑт» этнофестиваль
Ас хӑӆты тыӆӑщ 31-мит хӑтӆӑн Нх вошн «Традиции гостеприимства народов России» нємпи этнофестиваль мӑнӑс. Тӑм мӑӊхӑтӆ «Все народы в гости просим» нацпроект унтасн «Год единства народов России» пӑта вєрсы.
Тӑм мӑӊхӑтӆ пурайн Нх вошн вәӆты арсыр мирӑт йис вєрӑт, ванӆтупсэт, етнхотӑт ванӆтӑсӑт.
Нх вошӑӊ «Югра ӆыӆӊуптӑты» оса тӑхи па «Эвие» нємпи хӑнты-вухаӆь мирӊӑн йис вәӆупсы ӆавӑӆты тӑхи ёх, щит Наталья Есаулкова, Клавдия Шадрина, Анна Ганерт, Елизавета Сидорук, Елена Шишкина па Вера Арзамасова вошӑӊ па мойӊ мира аӆьсӑт, муй щирн йистєӆн хӑнты па вухаӆь мирӊӑӆўв мойӊ ёх вәйтантыйӆӆӑт.
Ӆыв путӑртсӑт, хуты мойӊ хуят – щит тынӑӊ хӑннєхә, щит пӑта ӆўв єпӆӑӊ ӆєтутӑтн ӆапӑтӆыйт па арсыр тынӑӊ мойӆупсэтн мойӆӑӆыйт. Щӑӆта ванӆтӑсы, муй щирн пӑсана омӑсты еӆпийн кўшмӑӆты па пойкщӑты мосӆ. Ӛхӑт мойӊ ёха «Кўренька» як аӆьсы па якты вәнӆтӑсы.
Этнофестивальн Нх вош арсыр мирӑт ёх ӆыв культурайӆаӆ ванӆтӑсӑт. мӑӊхӑтӆа юхтум ёх щитӑт вантман муӆты вєрӑт оӆӑӊӑн уша вєрсӑт. Вошӑӊ па мойӊ мир тӑм этнофестиваль ӆэщӑтум «Община русской культуры» оса тӑхи кәща нєӊа Татьяна Макагоновая ар м ясӑӊ лупсӑт.
«Традиции гостеприимства народов России» этнофестиваль ма мӑнӑс. Тыв юхтум хуятӑт лупсӑт, ӆәӆн тӑм мӑӊхӑтӆ еӆӆы ат ӆэщӑтсы. Вантэ, тӑта кашӑӊ хуят па мирӑт йис вәӆупсы оӆӑӊӑн уша вєрты вєритӑӆ, щиты еӆӆы арсыр мирӑт кўтэӆн ӆәхсӑӊа вәӆты питӆӑт.
Юхи хӑщум артӑн иха хур вўсўв па кўтэӆн путӑртсўв, муй щирн еӆӆы Россия мўвев арсыр мирӑт йис вәӆупсы ӆавӑӆты мосӆ.
Наталья Есаулкова
Хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс: Людмила Гурьева